Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamaları:

(Doğum günü kutlaması) Hazırlanan bu sürpriz gerçekten çok kısa da olsa benim için çok çok duyguluydu. Çocukluk yıllarıma beni götürmesi bunun yanında tercih edilen birkaç anektod çok çok önemliydi. İşte bu simitti, bu kitaptı, bu suydu. Bunların üçü çocukluk yıllarımın en önemli başlıklarıydı. Sınıfımdaki bir arkadaşımın kitap evleri vardı. Oradan elde ettiğim bu imkanlarla ilk ufak da olsa kütüphaneme aldığım eser 'Hukuki İslamiyye Kamusu'ydu. Anneciğimin de evdeki makinesinde komşulara diktiği elbiselerle her hafta sonu yatılı okumam hasebiyle bana vermiş olduğu 3-5 kuruşlar haftayı giderirdi. Böyle başlayan bir hayat ve şimdi de Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ndeki dev kütüphane ile tırmandığımız nokta. Şüphesiz ki kitap bizim için en önemli yol arkadaşı.

DEPREM TEHLİKESİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM



Ülkemizin mevcut yapı stokunun, özellikle de bizden önce yapılanların önemli bir bölümü depreme ve diğer afetlere dayanıksızdır. Türkiye gibi 83 milyon nüfusa, 10 milyon binada 30 milyon bağımsız birime sahip bir ülkede değişimin kolay olmadığı ortadadır. İlk etapta dönüştürülmesi gereken konut sayısı 6 milyondur. Devlet ve millet olarak el ele vererek en riskli olan yapılardan başlayıp bu süreci adım adım yürütmek zorundayız. Hedefimiz her yıl 300 bin yeni konut inşa ederek önümüzdeki 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmektir.



