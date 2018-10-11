Erdoğan'dan İsmet İnönü eleştirilerine tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşü, kendisine eşlik eden gazetecilere uçakta değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, İsmet İnönü’nün ABD bayraklı fotoğprafını göstererek CHP’yi 'Amerikancılıkla' suçlamasının ardından başlayan tartışmalara da değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
O toplantıda İnönü ile ilgili gösterdiğim fotoğrafa CHP’liler itiraz etmişler. Tek bayrak değil de çift bayraklıymış. Ben tek bayrak demedim ki zaten. Gösterdiğim fotoğrafta, zaten tek mi çift mi belli. İki tane çubuk orada gözüküyor. Bir tanesi Amerikan bayrağı. Bu da ortada. Şimdi çıkarmışlar tersinden gösteriyorlar ama yine de gizleyememişler. Çünkü mızrak çuvala sığmıyor.
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