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Erdoğan'dan İsrailli mevkidaşına 'Mescid-i Aksa' mesajı! Herzog ile telefonda görüştü: Tahrik ve tehditlere izin verilmemeli

21.03.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan Herzog'a Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber Mescid-i Aksa'ya yönelik tahrik ve tehditlerle ilgili mesaj verdi.

Erdoğan'dan İsrailli mevkidaşına 'Mescid-i Aksa' mesajı! Herzog ile telefonda görüştü: Tahrik ve tehditlere izin verilmemeli

İsrail ile Türkiye arasındaki normalleşme süreci devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrailli mevkidaşı Herzog arasında dün akşam önemli bir görüşme gerçekleşti.

HERZOG'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam gerçekleşen görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ele alındı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede ramazan tebriğinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Musevilerin nisan ayında idrak edeceği Hamursuz Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a teşekkür ederek, Türkiye-İsrail arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik kararlılığı muhafaza ettiklerini belirtti.

MESCİD-İ AKSA MESAJI: TAHRİK VE TEHDİTLERE İZİN VERİLMEMELİ

Ramazan ayının yaklaşmakta olduğu bugünlerde Batı Şeria'da artan saldırı ve şiddet eylemlerinden derin kaygı duyduğunu ifade eden Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, Herzog'a, sükuneti ve statükoyu muhafaza yönünde bugüne kadar sergilediği çabalar için teşekkür etti.

(AA)

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Recep Tayyip Erdoğan Isaac Herzog

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