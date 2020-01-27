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Erdoğan'dan kendisine vatandaşlık verileceğini öğrenen Suriyeli Mahmud'un ilk sözleri bu oldu!

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.01.2020 21:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin kahramanlarından Suriyeli Mahmud'a vatandaşlık verileceğini belirtti. Erdoğan’ın açıklamasının ardından kendisine vatandaşlık verileceğini açıklamasının ardından duygularını anlatan Elazığ’da bulunan Mahmud El Osman, çok sevindiğini söyledi.

Erdoğan'dan kendisine vatandaşlık verileceğini öğrenen Suriyeli Mahmud'un ilk sözleri bu oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gambiya yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vatandaşları göçük altından elleriyle kazıyarak çıkartan Suriyeli Mahmud'a vatandaşlık verilebilir mi sorusuna Erdoğan şu şekilde yanıt verdi:

"VERDİK GİTTİ"

“Mahmud tırnaklarıyla kazıyor, kardeşimizi ve eşini enkazdan çıkarıyor. Sonra evinde ziyaret ediyor. Bu iş herkesin karı değil. Biz kardeşlik duygusuyla bugüne kadar bu mücadeleyi veriyoruz. Bu arada Fahrettin Bey, Mahmud kardeşimize vatandaşlık verilebilir mi diye soruyor şimdi. Ne demek verilebilir mi? Tabii ki verilir. Verdik gitti. Burada okuyor, Türkçe de biliyor. Ailesine de vatandaşlık veririz”

"ONUNLA DÜNYALARIMIZ FARKLI"

Gazetecilerin Kılıçdaroğlu tepki gösterir mi sorusuna ise Erdoğan ''Onunla dünyalarımız farklı. Onların öyle bir derdi yok bizim derdimiz var.'' şeklinde yanıt verdi.

ENKAZDAN SURİYELİ MAHMUD KURTARMIŞTI

Elazığ'da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından enkaz altında kalan Dürdane ve Zülküf Aydın çiftini altında kaldıkları enkazdan Suriyeli Mahmud el Osman kurtarmıştı.

SURİYELİ MAHMUD DUYGULARINI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti sonrası Elazığ’da enkazı elleriyle kazıp Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın’ı kurtaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud El Osman’a vatandaşlık verileceğini açıklamasının ardından gazetecilere konuşan Mahmud El Osman, çok sevindiğini söyledi.

"BUNU YAPARKEN ÖDÜL ALMAYI DÜŞÜNMEDİM"

Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın’ı çıkarttığı enkazın kaldırılma çalışmalarını izleyen Mahmud El Osman, “Ben bu şeyi yaparken ödül almayı hiç düşünmedim ama çok sevindim. Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Çok güzel bir duygu, çok sevindim. Güzel bir şey ama şimdiye kadar ailemle görüşmedim. Vatandaşlık müjdesini şimdi aldım ama çok iyi bir şey, teşekkür ederim. Ben bu ülkede yaşayan bir nefer olarak sadece görevimi yerine getirdim, hiç kimseden beklentim olmadan görevimi yaptım. Bir daha olsa sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde olsa yine yaparım. Bu sonuçta insanlık görevidir” dedi.

"ALGININ DEĞİŞTİĞİNE İNANIYORUM"

Yaptığı bu davranışla Suriyelilere karşı olumsuz düşünenlerin algılarını değiştirdiğini umduğunu söyleyen Mahmud El Osman, “Suriyelilere karşı algıyı değiştirecek bir şey yaptığımı umuyorum. Biz Suriyeliler olarak ne hepimiz iyiyiz ne de hepimiz kötüyüz. Bizde iyi insanlar da kötü insanlar da var. Biz hepimiz Müslümanız, kardeşiz. Bizi hiçbir şey ayıramaz” diye konuştu.

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