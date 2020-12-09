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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilk yorum

09.12.2020 13:12 | Son Güncelleme:
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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur.

(AB Liderler Zirvesi) Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz.

Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil ama Selahattin Demirtaş gibi teröristin, varsa, sözde hakkını koruyacak değiliz.

(Demirtaş'ın serbest bırakılacağı iddiası) İnanıyorum ki yargımız Demirtaş gibi teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. Kaldı ki Kobani'nin, Diyarbakır'ın, Yasin Börü'nün faili odur.

(Başakşehir-PSG maçı) Fransa artık ırkçı söylemlerin yoğunlaştığı bir yer haline geldi. Temenni ederiz ki akşam bu maç suhuletle biter.

Detaylar geliyor...

AA

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