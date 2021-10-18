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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine suç duyurusu

18.10.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı belirtildi.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan işlem yapılması istendi. (AA)

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bürokratlara seslenmişti. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Kamil akla gelmeniz için, Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. Size kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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