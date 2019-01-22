HABER

Erdoğan'dan 'kırgın AK Partili' hamlesi!

SEÇİM HABERLERİ  | 22.01.2019 08:06 | Son Güncelleme

AK Parti'nin seçim manifestosu 31 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Seçim manifestosunda, FETÖ ve PKK'ya bulaşmayan, AK Parti'ye gönül kırgınlığı olan kesimlerle diyalog kurulacak.

Erdoğan'dan 'kırgın AK Partili' hamlesi!

AK Parti kurmayları, manifestonun açıklanmasının ardından resmi seçim kampanyasına başlanacağını ve özellikle de Şubat sonundan itibaren Cumhurbaşkanının seçim gezilerine ağırlık vereceğini dile getirdi. Edinilen bilgilere göre, kampanya sırasında uygulanacak stratejide ise bazı başlıklar ön plana çıkarılacak.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti'nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında Türkiye'nin en önemli probleminin büyük oranda işsizlik, enflasyon ve geçim sıkıntısı görüldüğünü dile getiren AK Parti kaynakları, saha çalışmaları sırasında bu konuda önlerine gelecek şikayetlere karşı alınan tedbirler ile verilen destekleri, vatandaşı ikna edici şekilde anlatılmasına yönelik bir yol izleyeceklerini dile getiriyor. Özellikle, vatandaşlarla yüz yüze yapılacak çalışmalarda anlık çözüm üretilecek problemlerin giderilmesi için özel ekipler görev yapacak.

"REFERANDUM TAKTİĞİ" BOŞA ÇIKARILACAK

Bu ekipler, Cumhurbaşkanı'nın seçim gezilerine gideceği yerlerde, miting öncesi vatandaşın nabzını tutacak ve söylemler de buna göre oluşturulacak. Muhalefetin seçimleri 'referandum havasına' sokma taktiği boşa çıkarılacak, bu kapsamda yerel hizmetlerin ve projelerin yarışacağı bir seçime gidildiği anlatılacak.

KIRGIN KESİMLERLE DİYALOG

Seçimlerin ana gündeminin de genel siyasetten çok, projelerin oluşturmasına dikkat edilecek. FETÖ ve PKK'ya bulaşmayan, AK Parti'ye gönül kırgınlığı olan kesimlerle diyalog kurulacak. Özellikle Kürt seçmenle güçlü bir iletişim sağlanması da uygulanacak stratejiler arasında yer alıyor.

AK Parti adaylarının veya teşkilat yöneticilerinin yanlış anlaşılacak açıklamalardan kaçınmaları ve muhalefetin bunu gündeme getirmesi taktiğine karşı, söylem birliği sağlanacak ve bu konuda özel tedbir alınacak.

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklamasıKaramollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması
AK Parti'de seçim öncesi toplu istifa depremi!AK Parti'de seçim öncesi toplu istifa depremi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim sonuçları seçim 2019 Recep Tayyip Erdoğan ak parti

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında sürpriz zirve!

Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında sürpriz zirve!

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Çukur dizisine yeni oyuncu!

Çukur dizisine yeni oyuncu!

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İttifak kararı sonrası Demirtaş'tan ilk açıklama!

İttifak kararı sonrası Demirtaş'tan ilk açıklama!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması: Hata yapıyorlar

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

AK Parti'de seçim öncesi toplu istifa depremi!

AK Parti'de seçim öncesi toplu istifa depremi!

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak? İşte o sonuçlar

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Çarpıcı iddia: Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

Marmaray'da Binali Yıldırım sürprizi

Marmaray'da Binali Yıldırım sürprizi

Ekrem İmamoğlu canlı yayında açıkladı: Adını ikinci metrobüs koyduk ama...

Ekrem İmamoğlu duyurdu: Adını ikinci metrobüs koyduk ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.