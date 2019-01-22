Erdoğan'dan 'kırgın AK Partili' hamlesi!

AK Parti kurmayları, manifestonun açıklanmasının ardından resmi seçim kampanyasına başlanacağını ve özellikle de Şubat sonundan itibaren Cumhurbaşkanının seçim gezilerine ağırlık vereceğini dile getirdi. Edinilen bilgilere göre, kampanya sırasında uygulanacak stratejide ise bazı başlıklar ön plana çıkarılacak.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti'nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında Türkiye'nin en önemli probleminin büyük oranda işsizlik, enflasyon ve geçim sıkıntısı görüldüğünü dile getiren AK Parti kaynakları, saha çalışmaları sırasında bu konuda önlerine gelecek şikayetlere karşı alınan tedbirler ile verilen destekleri, vatandaşı ikna edici şekilde anlatılmasına yönelik bir yol izleyeceklerini dile getiriyor. Özellikle, vatandaşlarla yüz yüze yapılacak çalışmalarda anlık çözüm üretilecek problemlerin giderilmesi için özel ekipler görev yapacak.

"REFERANDUM TAKTİĞİ" BOŞA ÇIKARILACAK

Bu ekipler, Cumhurbaşkanı'nın seçim gezilerine gideceği yerlerde, miting öncesi vatandaşın nabzını tutacak ve söylemler de buna göre oluşturulacak. Muhalefetin seçimleri 'referandum havasına' sokma taktiği boşa çıkarılacak, bu kapsamda yerel hizmetlerin ve projelerin yarışacağı bir seçime gidildiği anlatılacak.