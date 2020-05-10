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Erdoğan'dan koronavirüsle mücadelede önemli açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2020 15:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, videokonferansla katıldığı Gayrettepe-Havalimanı Metro Projesi İlk Işık Töreni'nde, "Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanının ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır." dedi. Erdoğan, koronavirüsle mücadele konusunda yaptığı açıklamada ise, "Bazı sıkıntılar size veriyor olabiliriz, bunlara tahammül edersek koronavirüs belasından kısa zamanda kurtulacağımızı umuyorum. Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak sizlerden özür diliyorum." dedi.

Erdoğan'dan koronavirüsle mücadelede önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorununun tamamen çözüleceğini bildirdi.

Erdoğan, video konferansla katıldığı Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünellerinin Tamamlanması Töreni'ndeki konuşmasına, annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak başladı.

Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, "Yaklaşık 2 yıllık inşaat süresi sonunda metro hattımızın tünelinde inşallah bugün ışığı görüyoruz. Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır. Ayrıca İstanbul, şehrin kuzey aksı yönünde diğer tüm ulaşım hatlarıyla bağlantılı çok önemli ve verimli bir toplu taşıma alternatifine kavuşacaktır." diye konuştu.

Erdoğan, metro hattının ray döşeme, sinyalizasyon ve diğer işlemlerinin de süratle tamamlanıp hedeflenen süreden önce hizmete girmesini dileyerek, şöyle devam etti:

"Her işimizde olduğu gibi bu metro hattında da yerli ve milli imkanları kullanmaya öncelik verdik. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen bakanlığımızı, yüklenici ve alt yüklenici firmaları mühendisinden işçisine, herkesi tebrik ediyorum. Kendi alanında dünyanın en büyüklerinden olan İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayan bu metro hattıyla İstanbul'un dünya şehri özelliğini biraz daha güçlendiriyoruz. Koronavirüs salgını sebebiyle dünyada siyasi ve ekonomik güç dengelerinin yeniden oluşacağının konuşulduğu bir dönemde, bu proje Türkiye'ye çok büyük bir avantaj kazandıracaktır."

İstanbul'un turizmden kültüre, finanstan teknolojiye, eğitimden sağlığa her alanda küresel merkez haline getirilmesi yolunda kararlılıkla ilerleneceğini belirten Erdoğan, "Ülkemizi son 18 yılda eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, temel hizmet ve altyapı yatırımlarıyla getirdiğimiz seviyenin önemini son 2 ayda bir kez daha gördük." dedi.

"KORONAVİRÜS VESAİRE BİZİ DURDURAMIYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Yeşilköy ve Sancaktepe'deki sağlık tesislerinin son teftişini yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:

"İnşallah bayram sonuna kadar açılışlarını yapacağız. Hadımköy'de Sultan Abdülhamit'ten kalma tarihi bir eserin restorasyonunu yaparak Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi olarak sizlere kazandıracağız. Durmak yok, koronavirüs, vesaire bizi durdurmuyor. Yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Nasıl dağları deliyorsak, yerin altında da yine aynı şekilde buraları delmek suretiyle önümüzde engel tanımıyoruz ve hedeflerimize ulaşıyoruz. Gelişmiş devletlerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini Türkiye olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde dostlarımıza da destek vererek yaşadık. Dün terörle mücadelede, sınırlarımızı savunmada, demokrasimizi güçlendirmede, kalkınmamızı hızlandırmada gösterdiğimiz başarıyı bugün salgın hastalıkla mücadelede tekrarladık. İnşallah bu salgının da üstesinden gelecek ve çok daha büyük bir sıçrayışla yolumuza devam edeceğiz. Bugün tünel ışığını görme törenini yaptığımız metro hattı gibi yatırımlar, gelecekteki büyük atılımın yeni manivelaları olacaktır."

Türkiye'nin 314 kilometresi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 471 kilometresi belediyeler tarafından yapılan 785 kilometre şehir içi raylı sistem uzunluğuna sahip olduğunu kaydeden Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı envanterinde halen inşası süren 151 kilometre, projesi tamamlanan 244 kilometre ve etüt proje aşamasında 208 kilometre olmak üzere toplam 921 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattı bulunduğunu ve bunların devam ettirileceğini kaydetti.

Koronavirüs belasından da inşallah kurtulacağız. Bazı sıkıntılar size veriyor olabiliriz, bunlara tahammül edersek koronavirüs belasından kısa zamanda kurtulacağımızı umuyorum. Aynı durumu sizler gibi yaşıyorum. Aldığımız tedbirlere uyarsak biz dünya ülkelerine göre bu işi çabuk aşacağız. Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak sizlerden özür diliyorum.

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