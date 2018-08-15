Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve başta Suriye olmak üzere bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Güncel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki liderin Eylül sonunda Berlin’de gerçekleştirecekleri buluşmaya da değinildi.
İki lider, önümüzdeki günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya’nın Maliye ve Ekonomi bakanlarının bir araya gelmeleri konusunda uzlaştı. Merkel, görüşme vesilesiyle, Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı. İki lider, Türkiye-Almanya arasındaki işbirliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını da teyit ettiler.
Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı
Komşudan sıcak açıklama: Türkiye ile yeni bir sayfa
Küvette vahşet! Yaşlı adamı boğarak öldürdüler
İYİ Parti'de art arda istifa depremi!
HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den Demirtaş'a yanıt: Yöntemi yanlış, öz eleştiri vermeyeceğiz
Hollanda'da alarm! Amsterdam'da bütün uçuşlar durduruldu
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!
Rita Ora yine olay yarattı! Bu kez hemcinsiyle öyle bir fotoğraf paylaştı ki...
Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!
136 kilo verdi, bakın nasıl değişti!
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
Okuyucu Yorumları 0 yorum