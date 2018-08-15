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Erdoğan'dan kritik görüşme

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2018 16:43 | Son Güncelleme

CumhurbaşkanıI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve başta Suriye olmak üzere bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Güncel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki liderin Eylül sonunda Berlin’de gerçekleştirecekleri buluşmaya da değinildi.

İki lider, önümüzdeki günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya’nın Maliye ve Ekonomi bakanlarının bir araya gelmeleri konusunda uzlaştı. Merkel, görüşme vesilesiyle, Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı. İki lider, Türkiye-Almanya arasındaki işbirliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını da teyit ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan merkel Almanya

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