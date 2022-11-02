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Erdoğan'dan kurmaylarına "muhalefet" talimatı! "Daha sık bir araya gelin"

02.11.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hükümet, seçimlere yönelik çalışmalarına devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti MYK'da verdiği mesajlar ortaya çıktı. Önceki gün parti genel merkezinde düzenlenen toplantıda kurmaylarına talimat verdiği belirtilen Erdoğan'ın, "Muhalefetle daha sık bir araya gelin." dediği öne sürüldü.

Erdoğan'dan kurmaylarına "muhalefet" talimatı! "Daha sık bir araya gelin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen AK Parti MYK'dan yeni detaylar geldi. Önceki gün parti genel merkezinde yapılan toplantıda Erdoğan'ın, 2023 seçimlerine giden süreç için önemli mesajlar verdiği belirtildi. Mahir Ünal'ın affını istemesinin ardından yapılan toplantıda Erdoğan'ın, partililere "Muhalefetle daha sık görüşün" dediği öğrenildi.

"DAHA SIK BİR ARAYA GELİN"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, toplantının ana konusu 28 Ekim'de açıklanan "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesi olurken Erdoğan ise şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı vizyon belgemizi, yurttaşlara anlatmalısınız. Birlik ve beraberlik vurgusunu yapmalısınız. Muhalefetle daha fazla bir araya gelip, diyalog kurmalısınız. Muhalefetin eleştiri ve önerilerini de dinlemelisiniz. Bu devletin hepimizin devleti olduğunu anlatmalısınız."

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