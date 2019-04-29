Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı: Kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan birinin, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103. yıl dönümünde, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz."

Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan birinin, #KutülAmare Zaferi'nin 103. yıl dönümünde, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/bkdjx1AgxM — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 29 Nisan 2019



