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Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı: Kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2019 19:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan birinin, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103. yıl dönümünde, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı: Kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan birinin, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103. yıl dönümünde, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz."


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erdoğan Kut'ül Amare Zaferi

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