Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

Grup toplantısının ardından soruları yanıtlayan Erdoğan kabine revizyonu ve bakanlıkların bölünmesi iddialarına ''Böyle bir şey gündemimizde yok'' yanıtını verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

MELİH GÖKÇEK İDDİALARI

İsimler üzerinde spekülasyonları doğru bulmuyorum. Melih Bey benim 94'ten beri yol ve dava arkadaşım. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum

YSK takvimi yavaş yavaş oluşturmaya başladı. Yakında 31 Mart seçimleriyle ilgili adımlarımızı atmaya başlıyoruz.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Artık bunu çözmek gerekiyor, ipe un sermenin anlamı yok. Veyahut da bunun altından birilerini kurtarmanın da anlamı yok. İşi ortada bırakamayız. Yerli işbirlikçi kim? Bilirsek ortaya çıkartırız. Bunun altında birilerini kurtarmanın oyunu var.

