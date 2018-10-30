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Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2018 12:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Melih Gökçek Ankara'da MHP'den aday olacak" iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan, "Melih Gökçek benim yol ve dava arkadaşım, bunun böyle devam edeceğini zannediyorum" dedi.

Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

Grup toplantısının ardından soruları yanıtlayan Erdoğan kabine revizyonu ve bakanlıkların bölünmesi iddialarına ''Böyle bir şey gündemimizde yok'' yanıtını verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

MELİH GÖKÇEK İDDİALARI

İsimler üzerinde spekülasyonları doğru bulmuyorum. Melih Bey benim 94'ten beri yol ve dava arkadaşım. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum

YSK takvimi yavaş yavaş oluşturmaya başladı. Yakında 31 Mart seçimleriyle ilgili adımlarımızı atmaya başlıyoruz.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Artık bunu çözmek gerekiyor, ipe un sermenin anlamı yok. Veyahut da bunun altından birilerini kurtarmanın da anlamı yok. İşi ortada bırakamayız. Yerli işbirlikçi kim? Bilirsek ortaya çıkartırız. Bunun altında birilerini kurtarmanın oyunu var.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Melih Gökçek MHP

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
yol arkadaşını niçin görevden aldın?
biraz dinlensin melihi bakan yapacam.
akıllı ol gökçek hata yapmayacağını zannediyorum demiş reisi cumhurumuz
vay baskı ve tehtit
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