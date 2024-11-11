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Erdoğan'dan 'Milli Ağaçlandırma Günü' mesajı

11.11.2024 09:37
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yılın temasını bir yılı aşkın süredir Filistin'de devam eden soykırıma ve dünyanın çeşitli yerlerinden yükselen mazlum çığlıklarına bir kez daha dikkat çekmek için 'Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes' olarak belirledik" dedi.

Erdoğan'dan 'Milli Ağaçlandırma Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bir video mesaj paylaştı.

"ORMANLARIMIZ MİRAS DEĞİL EMANET"

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüzün ülkemiz, milletimiz ve ve çevremiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizler "yarın kıyamet kopacağını bilsen de elindeki fidanı toprağa dik" diyen bir medeniyetin mensubuyuz. Ormanlarımızı atalarımızdan kalan bir miras değil, gelecek nesillerimizin bir emaneti olarak görüyoruz. Bu anlayışın toplumumuzda özellikle de genç nesillerde yaygınlaşması amacıyla her yılın 11 Kasım tarihini Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettik.

"AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINDA AVRUPA BİRİNCİSİYİZ"

Türkiye'yi zümrüt yeşili bir ülke yapmak ve gelecek kuşaklara her açıdan daha güzel bir ülke bırakmak için var gücümüzde çalışıyoruz. 23. yılına girdiğimiz iktidarlarımız döneminde icraatın her alanı gibi ormanlarımızın korunması ve ve zenginleştirilmesinde de devrim niteliğinde adımlar attık. 'Geleceğe Nefes' sloganı ile başlattığımız ağaçlandırma seferberliği ile 7 milyarın üzerinde fidanı toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı yüzde 12 artırarak 23,4 milyon hektara çıkardık. Bugün ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1. dünyada ise 4. sırada yer alıyoruz.

TEMA: GELECEĞE NEFES İNSANLIĞA NEFES

Geçen yıl cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle 'Cumhuriyete Nefes' sloganı ile 81 ilimizde Cumhuriyet ormanlarını kurmuştuk. Bu yılın temasını ise bir yılı aşkın süredir Filistin'de devam eden soykırıma ve dünyanın çeşitli yerlerinden yükselen mazlum çığlıklarına bir kez daha dikkat çekmek için 'Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes' olarak belirledik. Bugün dikeceğimiz fidanlar inanıyorum ki insanlığın ufkunu karartan bütün zulümlere, katliamlara, soykırımlara ve insanlık dışı saldırılara karşı bir umut olacaktır. Fidanlarımız Gazze'de şehit edilen kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda hayatını kaybeden insanların anısını yaşatacaktır. İnsanlığa nefes olmak isteyen siz değerli vatandaşlarımızı ülkemizin dört bir yanındaki fidan dikim noktalarında fidan dikmeye davet ediyorum. Etkinliğe katılacak olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma gününüzü kutluyorum. Yeşil vatanın korunması ve zenginleştirilmesi için gece gündüz çalışan ve orman yangınlarına karşı amansız bir mücadele yürüten Tarım ve Orman Bakanlığımızı, Orman Genel Müdürlüğü personelini, sivil toplum kuruluşlarımızı ve gönüllü vatandaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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