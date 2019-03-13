Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Pursaklar'da toplu açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Bu seçimlerde ezan düşmanlarına esaslı bir ders vermenizi bekliyorum. Bu seçim bir beka seçimidir. Bu seçimde bunlara gereken dersi vermeliyiz. Ezanımızı hazmedemeyenler, bayrağımızı yakanalar bunlar CHP ile el ele. Belgeyle konuşuyorum. Şu anda Bay Kemal bunlarla el ele mi, kol kola mı, sandığa beraber gidiyorlar mı? Ankara'da Bay Mansur bunlarla birlikte mi? 4'lü çete; CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve Saadet. Sizden hep beraber dersinizi orada verin.

İsrail durur mu, Mescid-i Aksa'yı postallarıyla kirletmeye cüret ettiler. Şimdi de İsrail'in başındaki o soyguncu, soygundan yargılanıyor. Bu adam şimdi 'Türkiye'de gazeteciler cezaevinde, bize ders vermesin'. Ey Netanyahu kendine gel, sen zalimsin. 7 yaşındaki o yavruları öldüren bir zalimsin. 7'den 70'e kıyan bir zalimsin. Sen bizim oradaki kutsal mabedimizi, postallarıyla senin askerin, polisin buralara giriyor. Tahrik etme! Biz bu ülkede hiçbir Musevi'ye zulmetmedik. Biz tahrik etmeyin, biz bu oyuna gelmeyeceğiz ama bunun hesabını uluslararası camiada soracağız. Kimse bize Kudüs davasını unutturamaz.

NETENYAHU NE DEMİŞTİ?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, attığı Tweet'te Cumhurbaşkanı Erdoğan için tepki çeken suçlamalarda bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı;

"Gazeteciler ve hakimler hapishanelerini doldururken, diktatör Erdoğan İsrail'in demokrasisine saldırıyor"

Ayrıntılar geliyor...



