Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Milletimizden sizden aldığımız güçle bu kadar hizmete imza attık. Sırça köşklerinde yaşayanlar bizim neler yaşadığımızı bilemezler. Biz 40 yıldır siyaset yolunda milletimizle yürüyoruz. Allah nefes verdiği müddetçe birlikte yürüyeceğiz. Bugün burada toplam yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar 349 milyon lira olan 275 kalem eseri resmen açıyoruz.

AK Parti alameti farikası hizmeti olan bir partidir. Belediyecilik AK Parti’nin işidir. CHP falan bu işi anlamaz. Ben İstanbul’u CHP’den aldım. İstanbul susuzdu, çöp dağları vardı, hava kirliliği tavan yapmıştı. Susuzluğun olduğu o İstanbul’a dağları delerek su getirdik ve 2040’a kadar İstanbul’un su sorununu çözdük.

İzmir’de bile susuzluk vardı. Oranın su sorununu da biz devlet su işleri olarak çözdük. Baraj yapmak belediyelerin görevidir ama yapamadılar biz yaptık. Şimdi İnşallah İzmir’i de alacağız ona hazırlanıyoruz.

Gazeteler maske dağıtıyordu maske. 50 bin haneye doğal gaz gelmişti İstanbul’da. Başkanlığım döneminde 1 milyon 250 bin eve doğal gaz bağlattım bir anda hava kirliliği çözüldü. CHP demek çöplük, hava kirliliği, yolsuzluk ve yasaklar demektir. Ben Aydın’da bir söz verdim. O zaman sadece Genel Başkan’ım. Başbakan değilim hemen süratle bölünmüş yolu yapalım diye; Aydın ve Denizli arasındaki… Söz verdik hemen bir yıl içinde bu yolu yaptık. İşte biz buyuz, söz verdik ve yaptık.