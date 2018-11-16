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Erdoğan'dan seçim anketi talimatı! Anket sonucu özel raporu masasında...

SEÇİM HABERLERİ  | 16.11.2018 09:07 | Son Güncelleme

AK Parti kurmayları, Mart 2019'da yapılacak yerel seçime yönelik yapılan ve 81 ili kapsayan 700 sayfalık raporun ardından İstanbul ve Ankara seçim anketi sonuçlarının da içinde yer aldığı özel dosyayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Dosyada Ankara ve İstanbul'da aday olması muhtemel 10 isime yer verildi. Bu isimlerin aday olması halinde ne kadar oy alacağı da yapılan son seçim anketi sonuçlarında ölçüldü.

Erdoğan'dan seçim anketi talimatı! Anket sonucu özel raporu masasında...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti kurmayları Ankara ve İstanbul için özel bir çalışma yürütüyor. İki önemli şehrin yeniden kazanılması için AK Parti ince eleyip sık dokuyor. Türkiye'nin en büyük iki kentinde zafere ulaşmak isteyen AK Parti tüm alternatifleri değerlendiriyor.

Yeni Şafak'tan Fazlı Şahan'ın haberine göre, AK Parti kurmayları tarafından 81 ili kapsayan 700 sayfalık raporun yanı sıra İstanbul ve Ankara için ek bir çalışma yürütüldü. İki büyükşehir için geniş kapsamlı değerlendirmeleri içeren rapor da Erdoğan'a sunuldu. Ankara ve İstanbul raporlarında, iki şehir için aday olması muhtemel 10'ar isim yer aldı. AK Parti kaynakları tarafından gizli tutulan bu isimlerle ilgili olarak farklı anketler düzenlendi.

ANKARA VE İSTANBUL'A ÖZEL ÇALIŞMA

Yapılan çalışmalarda aday olması muhtemel isimlerin adaylığı durumunda kazanma şansları teker teker ele alındı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerine ilçelerin etki oranları da hazırlanan bu çalışmada yer aldı. Ankara'nın 25, İstanbul'un 39 ilçesinin oylarının kent geneline nasıl yansıdığı da rakamlarla ortaya konuldu. İlçelerdeki mevcut belediye başkanlarının performansı ve durumu, muhalefetin elinde olan belediyelerde vatandaşın memnuniyet oranı da teker teker değerlendirildi.

TEMAYÜL BEKLENİYOR

Bu ilk tur çalışmalar, hafta sonu gerçekleşecek olan mülakatlar sonrasında yeniden ele alınacak. Aday adayı sayısı azaltılarak, sandıktan en yüksek başarıyı elde edeceğine inanılan isimler AK Parti'nin adayı olarak açıklanacak.

BAŞVURULAR BUGÜN SON ERİYOR

Öte yandan, AK Parti'de, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları bugün sona eriyor. Gözler pazar günü ilk kez elektronik ortamda yapılacak temayül yoklamasına çevrildi. Hem zamandan hem de kağıttan tasarruf sağlanması planlanan e-temayül ile 160 bin teşkilat üyesi oy kullanacak.

Pazar günü yapılacak temayül yoklaması için AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı oy kullanımını bilmeyen delegeler için özel afiş ve video hazırladı. Hazırlanan afişte nasıl oy kullanılacağı tek tek anlatılıyor. Oy kullanacak olan üye öncelikle kimliğini verip manyetik kartını görevliden alacak. Ardından manyetik kartını e-okuyucunun üzerine 4 saniye tutacak. Ekrana anket formu gelecek. Formun doldurulmasının ardından 'evet' butonuna basılarak anket tamamlanacak. Üye manyetik kartını görevliye teslim ettikten sonra kimliğini geri alacak. Genel Merkez, nasıl kullanılacağına dair bir video da hazırladı. Üyelerin oy kullanılacağı yerde bu videolar dönecek. Ayrıca oy kullanacak herkesin telefonuna videolar gönderilecek.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
İSTEDİĞİN KADAR ANKET YAPTIR SAYIN ERDOĞAN EYT MAĞDURLARINA SARF ETTİĞİNSÖZLEREDEN DOLAYI BİR AKP ÜYESİ OLMAMA RAĞMEN SİZE ASLA OY ATMAYACAĞİM BU SEFER OYUM CHP YE
git artık yeter, ülkenin üstüne karabasan gibi çöktün, defol git
Türkiye üç büyükşehirden oluşmuyor. Şu diğer büyükşehirlere de bi baksa. Yolladığı yetersiz başkanların başarısızlıklarını çekiyoruz. Bunu haketmiyoruz. Oyların bu başkanlara değil partiye verildiğini düşünürsek kaybeden parti olacak.
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