Erdoğan'dan seçim anketi talimatı! Anket sonucu özel raporu masasında...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti kurmayları Ankara ve İstanbul için özel bir çalışma yürütüyor. İki önemli şehrin yeniden kazanılması için AK Parti ince eleyip sık dokuyor. Türkiye'nin en büyük iki kentinde zafere ulaşmak isteyen AK Parti tüm alternatifleri değerlendiriyor.

Yeni Şafak'tan Fazlı Şahan'ın haberine göre, AK Parti kurmayları tarafından 81 ili kapsayan 700 sayfalık raporun yanı sıra İstanbul ve Ankara için ek bir çalışma yürütüldü. İki büyükşehir için geniş kapsamlı değerlendirmeleri içeren rapor da Erdoğan'a sunuldu. Ankara ve İstanbul raporlarında, iki şehir için aday olması muhtemel 10'ar isim yer aldı. AK Parti kaynakları tarafından gizli tutulan bu isimlerle ilgili olarak farklı anketler düzenlendi.

ANKARA VE İSTANBUL'A ÖZEL ÇALIŞMA



Yapılan çalışmalarda aday olması muhtemel isimlerin adaylığı durumunda kazanma şansları teker teker ele alındı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerine ilçelerin etki oranları da hazırlanan bu çalışmada yer aldı. Ankara'nın 25, İstanbul'un 39 ilçesinin oylarının kent geneline nasıl yansıdığı da rakamlarla ortaya konuldu. İlçelerdeki mevcut belediye başkanlarının performansı ve durumu, muhalefetin elinde olan belediyelerde vatandaşın memnuniyet oranı da teker teker değerlendirildi.