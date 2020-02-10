HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Erdoğan'dan Siber Olaylara Müdahale Merkezi açılışında açıklamalar

Erdoğan'dan Siber Olaylara Müdahale Merkezi açılışında açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2020 14:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Siber Olaylara Müdahale Merkezi açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'dan Siber Olaylara Müdahale Merkezi açılışında açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bugün ülkemizde yaklaşık 190 bin baz istasyonu bulunuyor. ULAK'ın kullanıldığı baz istasyonu ise henüz 1000 civarındadır. 2016 yılında 4.5G ihalesini yaparken kademeli olarak, yüzde 30-40 ve 45 yerlilik şartı getirmiştik. Yüzde 23 ile henüz çok uzağındayız. Önümüzde 5G süreci var. 5G akıllı şehirler, akıllı ulaştırma sistemleri gibi nice alanın temel altyapısını oluşturacaktır.

Teknolojinin suçu endüstri haline getiren yönü de vardır. Siber saldırılar artık devletler düzeyine kadar çıkmıştır. Bu durum, siber saldırıların çok güçlü altyapı ile yürütülebilmesine dolayısıyla hedef odaklı ve çok daha yıkıcı hale gelmesine yol açıyor. Türkiye son dönemde siber saldırılara en çok hedef olan ülkelerin başında geliyor. 2016'da 9 bini bulmayan saldırı sayısı geçen sene 136 bini aşmıştır.

"KURUMLARIMIZDAN ÇALIŞMALARI SÜRATLE TAMAMLAMALARINI BEKLİYORUM"

Sınırlarımızın güvenliği ne kadar güvenliyse elektronik sistemlerin güvenliği de o derece güvenlidir. Yapay zeka destekli İHA'lar, her türlü teknolojik ürünün hayatımızda daha çok yer edineceği bir döneme girdik. Güvenlik boyutuna çok daha önem vermeliyiz. Veri güvenliği de bu işin önemli bir parçasıdır. Veri güvenliğini yabancı çözümlerle sağlamaya çalışmak sınır güvenliğini yabancı askerlere emanet etmekle eş değerdir. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı anlayışı ile başlatılan çalışmalarda henüz istediğimiz yere gelemediğimiz bir gerçektir. Veri merkezlerini mutlaka bir düzene sokmamız şart. İlgili kurumlarımızdan çalışmaları süratle tamamlamalarını bekliyorum. Yolu daha akıllı sistemleri geliştirmek ve kullandırmaktır.

Cumhurbaşkanlığı olarak bir Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi yayımladık. Bu genelgenin tüm unsurları ile uygulanmasına önem veriyoruz. Burada yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz siber güvenlik sistemlerini kullanarak hem saldırıları engelliyor hem de önceden tedbir alıyoruz. Tüm sektörlerdeki kritik kurum ve kuruluşlarımızda siber olaylara müdahale ekipleri oluşturduk.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
PARTNER Bu fotoğrafta yüz görüyorsanız... Bu fotoğrafta yüz görüyorsanız...
Ali İhsan Yavuz'dan yeni açıklamaAli İhsan Yavuz'dan yeni açıklama
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Ankara Siber Olaylara Müdahale Merkezi

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

Oscar'a damga vurdu! Üstü ayrı altı ayrı olay

Oscar'a damga vurdu! Üstü ayrı altı ayrı olay

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

Artvin'de kaydedildi! Hayrete düşüren görüntüler

Artvin'de kaydedildi! Hayrete düşüren görüntüler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Melih Gökçek'in deprem sonrası paylaşımı tepki çekti

Melih Gökçek'in deprem sonrası paylaşımı tepki çekti

Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken Mustafa Akıncı açıklaması

Ali İhsan Yavuz'dan yeni açıklama

Ali İhsan Yavuz'dan yeni açıklama

CHP'li Öztrak'tan Kanal İstanbul açıklaması

CHP'li Öztrak'tan Kanal İstanbul açıklaması

Canan Kaftancıoğlu yeniden CHP İstanbul İl Başkanı oldu

CHP, İstanbul'da seçim sürecini tamamladı!

Kılıçdaroğlu'ndan CHP İstanbul İl Kongresi'nde açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan Adem Yarıcı açıklaması

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan İlker Başbuğ sorusuna yanıt

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan İlker Başbuğ sorusuna yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.