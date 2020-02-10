Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya uyarısı

Ankara'da Siber Olaylara Müdahale Merkezi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siber güvenlik ve sosyal medyaya ilişkin uyarılarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bugün ülkemizde yaklaşık 190 bin baz istasyonu bulunuyor. ULAK'ın kullanıldığı baz istasyonu ise henüz 1000 civarındadır. 2016 yılında 4.5G ihalesini yaparken kademeli olarak, yüzde 30-40 ve 45 yerlilik şartı getirmiştik. Yüzde 23 ile henüz çok uzağındayız. Önümüzde 5G süreci var. 5G akıllı şehirler, akıllı ulaştırma sistemleri gibi nice alanın temel altyapısını oluşturacaktır.

Teknolojinin suçu endüstri haline getiren yönü de vardır. Siber saldırılar artık devletler düzeyine kadar çıkmıştır. Bu durum, siber saldırıların çok güçlü altyapı ile yürütülebilmesine dolayısıyla hedef odaklı ve çok daha yıkıcı hale gelmesine yol açıyor. Türkiye son dönemde siber saldırılara en çok hedef olan ülkelerin başında geliyor. 2016'da 9 bini bulmayan saldırı sayısı geçen sene 136 bini aşmıştır.

"KURUMLARIMIZDAN ÇALIŞMALARI SÜRATLE TAMAMLAMALARINI BEKLİYORUM"



Sınırlarımızın güvenliği ne kadar güvenliyse elektronik sistemlerin güvenliği de o derece güvenlidir. Yapay zeka destekli İHA'lar, her türlü teknolojik ürünün hayatımızda daha çok yer edineceği bir döneme girdik. Güvenlik boyutuna çok daha önem vermeliyiz. Veri güvenliği de bu işin önemli bir parçasıdır. Veri güvenliğini yabancı çözümlerle sağlamaya çalışmak sınır güvenliğini yabancı askerlere emanet etmekle eş değerdir. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı anlayışı ile başlatılan çalışmalarda henüz istediğimiz yere gelemediğimiz bir gerçektir. Veri merkezlerini mutlaka bir düzene sokmamız şart. İlgili kurumlarımızdan çalışmaları süratle tamamlamalarını bekliyorum. Yolu daha akıllı sistemleri geliştirmek ve kullandırmaktır.