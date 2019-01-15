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Erdoğan'dan Suriye çıkışı: Onlar terörist!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 13:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Obama döneminde sınırdaki tampon bölgeyle ilgili gerekli adımların atılmadığını söyleyerek Suriye'deki tampon bölgede YPG'li teröristlerin proje içinde yer alamayacaklarını belirtti.

Erdoğan'dan Suriye çıkışı: Onlar terörist!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Güvenli bölgeyi teröristlere terk edemeyiz. YPG proje içinde yer almayacak, onlar terörist" ifadesini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Recep Tayyip Erdoğan Suriye YPG ak parti

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