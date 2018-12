Erdoğan, Suudi Konsolosluğu'ndaki kan donduran sözleri ilk kez paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Konsolosluğu'ndaki kan donduran sözleri ilk kez paylaştı. Suudi Arabistan'ı sert sözlerle eleştiren Erdoğan, "Veliaht Prens dedi ki, Cemal Kaşıkçı başkonsolosluktan çıktı. Cemal Kaşıkçı çocuk mu? Nişanlısıyla beraber ayrılmaz mıydı? Bunlar dünyayı enayi zannediyor, bu millet enayi değil hesabı sormasını bilir" dedi.

Suudi Konsolosluğu'ndaki ses kayıtlarıyla ilgili de ilk kez detay veren Erdoğan, "Kendi istihbarat şefi bile bu bir felaket, bu adam uyuşturulmuş, böyle bir şey yapılamaz diyor. Adam açık açık "ben kesmesini iyi bilirim" diyor. Niye? Çünkü bir morg mensubu. Bu adam asker, üst düzey. Bunların hepsi kayıtlarda var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kudüs davası yalnızca Filistin'deki bir avuç Müslüman'ın davası değildir. Kudüs, 1.7 milyarlık İslam aleminin onuru, namusudur. Bu dava hepimizin ortak davası, hepimizin ortak meselesidir. Kudüs bize Hz. Davud'un, Hz. Süleyman'ın, Hz. Yahya'nın hediyesidir, Kudüs insanlığa Hz. Meryem'in Hz. İsa efendimizin armağanıdır. Bu şehrin her bir taşında, her bir sokağında yüzyıllardır ayakta duran her bir ibadethanesinde Müslüman idarecilerin emeği vardır.