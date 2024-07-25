HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan’dan talimat: Tatil için acele etmeyin, tümünü bitirin!

Erdoğan’dan talimat: Tatil için acele etmeyin, tümünü bitirin!

25.07.2024 07:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti hükümetinin son dönemde getirdiği yeni yasa tasarıları Meclis’te yoğun tartışmalara neden olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan geri adım atılmaması konusunda talimat verdi. Erdoğan’ın kurmaylarına yönelik mesajında “Tatil için acele etmeyin. Önce gündemdeki yasaların tümünü geçirin, çalışın” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Erdoğan’dan talimat: Tatil için acele etmeyin, tümünü bitirin!

TBMM’de devam eden vergi kanunları ve sokak hayvanları düzenlemeleri tartışmalara neden olsa hükümet kanadından yeni adımlar gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen kulis bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kurmaylarına yeni talimatlar gitti.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önceki gün yapılan MKYK toplantısında gündemdeki yasaların tümünün TBMM Genel Kurulundan geçene kadar tatile gidilmemesini istediği, önceliğin yasama faaliyetleri olması gerektiğini söylediği öğrenildi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Meclis çalışmalarına aktif katılmayan vekillere de gerekli uyarılarda bulunacağı belirtilen Erdoğan’ın “Eskiden genel kurul sabaha kadar çalışır, öğlen yeniden açılırdı. Yeni dönemin henüz bir yılı yeni doldu. Tatil için acele etmeyin. Önce gündemdeki yasaların tümünü geçirin, çalışın” talimatı verdiği öğrenildi.

Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmeleri sırasındaki muhalefetin tavrı ile TBMM içerisinde uygunsuz eylemler yapan sözde hayvanseverleri eleştiren Erdoğan “Meclis çok çirkin ve rezil görüntülere sahne oldu. Yaptıklarıyla bizi dünyaya rezil ediyorlar. Milletvekillerimiz, bu tür görüntülere müsaade etmemeli. Bu problemi kökten çözmemiz gerekiyor. İnsanlarımızın güvenliği bize emanet” dedi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
11 yaşındaki çocuk kullanıyordu! Oyun oynayan çocukların arasında daldı: 2 ölü, 2 yaralı11 yaşındaki çocuk kullanıyordu! Oyun oynayan çocukların arasında daldı: 2 ölü, 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan tatil kanun tbmm
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu, ABD'de ayakta alkışlandı! Türkiye'den ilk tepki geldi

Netanyahu, ABD'de ayakta alkışlandı! Türkiye'den ilk tepki geldi

Ağır sözler: Uğraşmaya değmez!

Ağır sözler: Uğraşmaya değmez!

Bodrum'da korkunç olay! 3 çocuk annesi kadın sokak ortasında eski eşi tarafından öldürüldü

Bodrum'da korkunç olay! 3 çocuk annesi kadın sokak ortasında eski eşi tarafından öldürüldü

TBMM'de yeni gerilim! Sırrı Sakık'ın "Sizin grubunuzdan bir kadın arkadaş çıkıp grubumuza o... ç... dedi" sözleri ortalığı karıştırdı

TBMM'de yeni gerilim! Sırrı Sakık'ın "Sizin grubunuzdan bir kadın arkadaş çıkıp grubumuza o... ç... dedi" sözleri ortalığı karıştırdı

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

11 yaşındaki çocuk kullanıyordu! Oyun oynayan çocukların arasında daldı: 2 ölü, 2 yaralı

11 yaşındaki çocuk kullanıyordu! Oyun oynayan çocukların arasında daldı: 2 ölü, 2 yaralı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.