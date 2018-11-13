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Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 10:30 | Son Güncelleme

Katar Şeyhi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hibe edilen ve tartışmalara neden olan VIP uçak ilk kez kullanıldı. Erdoğan, Fransa'ya gittiği yeni uçağının içinden ilk pozu da gazetecilerle birlikte verdi. Uçağın iç mekanının eskisine göre çok daha geniş olması dikkat çekti.

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Katar Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a VIP donanımlı özel uçağını geçtiğimiz Ağustos ayında hediye ettiği ortaya çıkmıştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda giydirilen Boeing 747-8 tipi uçak ilk resmi uçuşunu Fransa’ya yaptı.

GENİŞLİK DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan’ın yeni uçağıyla eski uçağı arasındaki genişlik farkı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı’nın gazetecilerle verdiği fotoğrafta iç mekanın ferahlığı, geçmiş gezilerle kıyaslandığında çok açık bir şekilde görülüyor. Masa bile eskisinin neredeyse iki katı…

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DEĞERİ 500 MİLYON DOLAR

Normalde 400 yolcu kapasitesi bulunan uçak, özel donanımıyla 76 yolcu taşıyabiliyor. Uçağın tahmini değeri 500 milyon dolar olarak telaffuz ediliyor. 15 Eylül tarihinde İsviçre’nin Basel kentinden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen uçak, o günden bu yana THY’nin bakım hangarında özel bir bölümde bakım ve boya işlemleri için tutuluyordu.

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Arşiv / Uçağın toplantı salonu dekore edilmeden önceki hali.


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Anahtar Kelimeler:
uçak erdoğan Katar Boeing 747-8

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Okuyucu Yorumları 71 yorum
ben erdoğanin yerinde olsam daha lüksünü alirdim bu halk herşeyi hakediyor açliktan nefesi kokan insanlar hala bu israfi savunuyor
SÖZCÜ YADA CUMHURİYETTEN KİMSE ALINMADIMI ACABA.ALIN YOKSA KISKANIRLAR
Cebinde kaç paran var açıkça yaz buraya!
@fatih_byik_1966 Bizim köyün öküzleri senden daha akıllı
@fatih_byik_1966 neyi kıskanacaklar yalaka olmayımı? sonradan görmelik böyle bişey galiba :))))))))))))))))) enteresan olan size ne olduğu !!!!! dolar euro sizin meydada hala 2 lira galiba .ona bile inananlarsınız .fazla söze gerek yok.koyunluk değişik duygular içeriyor gibi :))))))
bayat simit satarak hayatını idame edenlerede yakışır
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