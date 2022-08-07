HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan'dan 'Togg' paylaşımı

Erdoğan'dan 'Togg' paylaşımı

07.08.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı.

Erdoğan'dan 'Togg' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Togg hatırası" etiketiyle Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Gebze Bilişim Vadisi'nde dün düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılan Erdoğan, sonrasında Togg'un test süreçleri devam eden mühendislik prototipini denemişti.

Test sürüşünde Erdoğan'a Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş da eşlik etmişti.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nişanlısı gözlerinin önünde boğuldu! Kahreden detay...Nişanlısı gözlerinin önünde boğuldu! Kahreden detay...
Erdoğan imzaladı! Çok sayıda kurum ve kuruluşa yeni atamaErdoğan imzaladı! Çok sayıda kurum ve kuruluşa yeni atama
4 saat süren Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi! İşte alınan kararlar...4 saat süren Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi! İşte alınan kararlar...
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada gündem oldu! ODTÜ'lülerden Onlyfans-vari girişim

Sosyal medyada gündem oldu! ODTÜ'lülerden Onlyfans-vari girişim

2.5 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde mide bulandıran gerçek!

2.5 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde mide bulandıran gerçek!

Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı...

Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı...

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yeni fiyatlar belli oldu

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yeni fiyatlar belli oldu

22 sene önce de Cumhurbaşkanı adayını dövmüştü!

22 sene önce de Cumhurbaşkanı adayını dövmüştü!

Kenti ikiye bölen tartışma: Türkçe yok, sadece o dilde!

Kenti ikiye bölen tartışma: Türkçe yok, sadece o dilde!

İlginizi Çekebilir

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Mezuniyet kutlaması herkesi şaşırttı! Kampüste çırılçıplak..

Mezuniyet kutlaması herkesi şaşırttı! Kampüste çırılçıplak..

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.