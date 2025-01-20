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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump açıklaması! "Türkiye olarak üzerimize ne düşünüyorsa yapacağız"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
20.01.2025 19:13
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico’yu resmi törenle karşıladı. Erdoğan, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump ile ilgili olarak "Trump'la ilk dönemindeki dostluğumuzun devamı bizim için çok çok önemli. Trump‘ın ikinci dönemi tüm insanlık için hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump açıklaması! "Türkiye olarak üzerimize ne düşünüyorsa yapacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törenle karşıladı. Görüşmelerin ardından Erdoğan ve Fico, ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Az önce imzaladığımız ortak bildiriyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Bu ortaklığın hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bugün ayrıca bakanlıklarımız ve kurullarımız arasında askeri, savunma sanayi ve kültür gibi muhtelif alanlarda işbirliğini öngören belgelerde imzalandı. Bütün bu belgelerin ilişkilerimizi güçlendireceğine ve mevcut işbirliğimizi daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum.

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Değerli dostumla Bugün ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Avrupa Birliğine tam üyelik hedefimize ulaşmamızda Slovakya'nın desteğini artırarak sürdüreceğine yürekten inanıyor.

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Tabii Artık tüm Avrupa'yı etkileyen Ukrayna'daki Savaş hakkındaki değerlendirmelerimizi de aramızda paylaştık. Biliyorsunuz Slovakya'nın gerek Rusya gerek Ukrayna ile temasları var. Savaşın müşavir coğrafyamızdaki etkileri daha da derinleşmeden adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi gerektiği hususunda mutabık kaldık.

"GAZZE'YE KESİNTİSİZ İNSANİ YARDIMLARIN ULAŞTIRILMASI GEREKMEKTEDİR"

Kıymetli basım mensupları Filistin direniş örgütü Hamas ile İsrail arasında varılan Ateşkes mutabakata'nın İsrail'in tüm diretmelerine rağmen dün itibariyle hayata geçmiş olması memnuniyet vericidir.

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Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarını hayata geçirilmesi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir.

Uluslararası toplum İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır. Biz Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin kurulana dek sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

"TÜRKİYE OLARAK BARIŞTAN YANAYIZ"

Trump'la ilk dönemindeki dostluğumuzun devamı bizim için çok çok önemli. Seçimi kazandığı günün ertesinde kendisiyle görüşmem olmuştu şimdi bu dönemde de ara görüşme yaptık. Bugün alacağı görevle birlikte kendisiyle irtibatlarımızı aynen devam ettirip ısrarla Rusya Ukrayna Savaşı’nı ben bitiririm dediğine göre biz de tabi bu konuda Türkiye’ye ne düşüyorsa Türkiye olarak da biz bunu yaparız. Çünkü dünyada biz savaşlardan yana değiliz Türkiye olarak barıştan yanayız. Ne varsa barışta var savaşla bir yere varılmaz. Bir an önce de bunu halletmemiz lazım. Sayın Trump‘la yapacağımız inşallah görüşmelerde bunları masaya yatırıp adımlarımızı da ona göre atacağız. Sayın Trump‘ın ikinci dönemi tüm insanlık için hayırlı olsun diyorum sizlere de teşekkür ediyorum."

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı erdoğan
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