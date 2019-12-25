Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan "Uluslararası karşılığı olan Serrac'la beraber adım atıyoruz, Hafter'in böyle bir vasfı yok. Libya'daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim. (Libya ile mutabakat) Yunanistan'ın burada herhangi bir söz sahibi olması diye bir şey söz konusu değildir." dedi.

Erdoğan'a "Türkiye Libya'ya asker gönderecek mi?" sorusuna ise "davet gelirse adımımızı ona göre atarız" cevabını verdi.

Öte yandan Erdoğan "Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zamanda komşu ülkeler, başta Tunus olmak üzere, ciddi manada rahatsız oluyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı katkıları olacağı inancındayım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürpriz bir şekilde Tunus'a gitti. Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüştü. İki lider daha sonra kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı ayrıca "Libya'ya asker gönderilmesi) Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Bir davet olursa tabii ki bunu değerlendiririz" ifadesini kullandı.

Erdoğan "(Libya ile mutabakat) TBMM'den mutabakat metnini de anlaşmayı da geçirdik. Bundan sonraki süreci de bu istikamette devam ettireceğiz " dedi.

Cumhurbaşkanlığı'nın günlük programında da yer almayan ziyarette, Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.



