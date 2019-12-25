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  3. Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

DÜNYA HABERLERİ  | 25.12.2019 13:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan sürpriz Tunus ziyaretinde kameraların karşısına geçti ve Libya'da yaşanan krize ilişkin 'ateşkes bir an önce sağlanmalı' dedi. Erdoğan "Türkiye Libya'ya asker gönderecek mi? sorusuna ise "davet gelirse değerlendiririz" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürpriz bir şekilde Tunus'a gitti. Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüştü. İki lider daha sonra kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı.

Erdoğan, "Libya'da ateşkesin sağlanıp siyasi sürece dönülmesi amacıyla atabileceğimiz adımlar, yürütebileceğimiz iş birliği üzerinde durduk," dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı katkıları olacağı inancındayım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erdoğan "Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zamanda komşu ülkeler, başta Tunus olmak üzere, ciddi manada rahatsız oluyor" dedi.

Erdoğan "Libya'da hafter gayrimeşru, durumdan vazife çıkarıyor" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'YE LİBYA'YA ASKER GÖNDERECEK Mİ?"

Erdoğan'a "Türkiye Libya'ya asker gönderecek mi?" sorusuna ise "davet gelirse adımımızı ona göre atarız" cevabını verdi.

Erdoğan "Uluslararası karşılığı olan Serrac'la beraber adım atıyoruz, Hafter'in böyle bir vasfı yok. Libya'daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim. (Libya ile mutabakat) Yunanistan'ın burada herhangi bir söz sahibi olması diye bir şey söz konusu değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca "Libya'ya asker gönderilmesi) Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Bir davet olursa tabii ki bunu değerlendiririz" ifadesini kullandı.

Erdoğan "(Libya ile mutabakat) TBMM'den mutabakat metnini de anlaşmayı da geçirdik. Bundan sonraki süreci de bu istikamette devam ettireceğiz " dedi.

Cumhurbaşkanlığı'nın günlük programında da yer almayan ziyarette, Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Türkiye bölgede Siyasî Askerî Stratejik bir Güç Birliği Kuruyor.. Libya Katar dan sonra Dışişleri Bakanı Fas'a gitmişti.. Bugünde Cumhurbaşkanı Tunus'a "sürpriz" bir ziyaret yapıyor.. Kimlerin Rahatsız olduğunu söylemeye gerek yok. Yorumlarından belli ederler zaten Kendilerini o Rahatsızlar
Yakında Tunus karışır izleyin...
TUNUSSSS TUNUSSSSS HADI BAKALIM BUNUN ALTINDAN NE ÇIKACAK
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