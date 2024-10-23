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Erdoğan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili açıklama: "4 şehidimiz, 14 yaralımız var"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
23.10.2024 18:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS zirvesi kapsamında Tataristan'ın başkenti Kazan'da bulunuyor. Putin Erdoğan’la görüşmesinde TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili açıklama: "4 şehidimiz, 14 yaralımız var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

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Putin'in açıklamasından satır başları:

"TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Türkiye'ye başsağlığı diliyorum.
Önemli ve faydalı temaslara büyük değer ve kıymet veriyoruz. Eminim bugünkü toplantımız da çok faydalı ve önemli olacak. Ticaret ve ekonomik işbirliğimizin son yıllarda gelişmeye devam ediyor. Bugün bu konuya bakacağız. Geçen sene ticaret hacmimiz 55 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk sekiz ayında ticaret hacmimiz yılda 6.2 artış gösterdi."

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ERDOĞAN ACI HABERİ DUYURDU: "4 ŞEHİDİMİZ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Taziye dilekleriniz için teşekkür ediyorum. 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

ERDOĞAN, RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü. Rutte, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti

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erdoğan putin
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