Erdoğan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili açıklama: "Hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

Putin'in açıklamasından satır başları:

"TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Türkiye'ye başsağlığı diliyorum.

Önemli ve faydalı temaslara büyük değer ve kıymet veriyoruz. Eminim bugünkü toplantımız da çok faydalı ve önemli olacak. Ticaret ve ekonomik işbirliğimizin son yıllarda gelişmeye devam ediyor. Bugün bu konuya bakacağız. Geçen sene ticaret hacmimiz 55 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk sekiz ayında ticaret hacmimiz yılda 6.2 artış gösterdi."

ERDOĞAN ACI HABERİ DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Taziye dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

ERDOĞAN: 'HİÇBİR ŞER ODAĞI EMELLERİNE ULAŞAMAYACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve “Tam Bağımsız Türkiye” idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır.

Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir.

Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır.

Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir.

Kalleş terör eyleminde şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Savunma sanayimizin gurur kaynağı TUSAŞ’ımızın fedakâr çalışanlarına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

ERDOĞAN, RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü. Rutte, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti