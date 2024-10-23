HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Erdoğan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili açıklama: "Hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayaktır"

Erdoğan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili açıklama: "Hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayaktır"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
23.10.2024 18:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. Sosyal medyadan da açıklama yapan Erdoğan, "Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır" dedi.

Erdoğan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili açıklama: "Hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

Ekran görüntüsü 2024-10-23 181732

Putin'in açıklamasından satır başları:

"TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Türkiye'ye başsağlığı diliyorum.
Önemli ve faydalı temaslara büyük değer ve kıymet veriyoruz. Eminim bugünkü toplantımız da çok faydalı ve önemli olacak. Ticaret ve ekonomik işbirliğimizin son yıllarda gelişmeye devam ediyor. Bugün bu konuya bakacağız. Geçen sene ticaret hacmimiz 55 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk sekiz ayında ticaret hacmimiz yılda 6.2 artış gösterdi."

Ekran görüntüsü 2024-10-23 181749

ERDOĞAN ACI HABERİ DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Taziye dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

ERDOĞAN: 'HİÇBİR ŞER ODAĞI EMELLERİNE ULAŞAMAYACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve “Tam Bağımsız Türkiye” idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır.

Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir.

Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır.

Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir.

Kalleş terör eyleminde şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Savunma sanayimizin gurur kaynağı TUSAŞ’ımızın fedakâr çalışanlarına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

ERDOĞAN, RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü. Rutte, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
erdoğan putin
En Çok Okunan Haberler
Tusaş'a hain terör saldırısı sonrası Devlet Bahçeli'den açıklama

Tusaş'a hain terör saldırısı sonrası Devlet Bahçeli'den açıklama

Galatasaray'dan gövde gösterisi!

Galatasaray'dan gövde gösterisi!

Türk devi resmen satıldı! İlk açıklama geldi

Türk devi resmen satıldı! İlk açıklama geldi

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu! Terör örgütü PKK mensubu çıktı

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu! Terör örgütü PKK mensubu çıktı

Teröristlerin üstünden bu cephaneler çıktı

Teröristlerin üstünden bu cephaneler çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.