Erdoğan'dan, 'TSK'da başörtüsü serbestisi iptal edilsin' diyen savcıya çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) başörtüsü serbestliğinin anayasada yer alan 'laiklik ilkesi'ne aykırı olduğunu belirten ve bu serbestinin iptal edilmesi yönünde mütalaa açıklayan Danıştay Savcısına 'Bir anda bakıyorsunuz bir savcı çıkmış, ya sen kimsin ya? Sen savcı olabilirsin, her şey bir yere oturmuşken sana ne oluyor da uygulamanın iptalini isteyebiliyorsun.' sözleriyle tepki gösterdi. "UMARIM AVRUPA'DA 'ZULÜM 1789'DA BAŞLADI' YAZILARINI GÖRMEYİZ"



Erdoğan, Fransa'daki olaylar için, "Umarız Avrupa'da yakında 'zulüm 1789'da başladı' yazılarını görmeyiz. Kadıköy'de duvarlara 'zulüm 1453'te başladı' yazmışlardı. Biz hem göstericilerin yol açtığı kaos görüntülerine hem de onlara uygulanan orantısız şiddete rahatsısız. Avrupa insan hakları, demokrasi, özgürlükler dersinden sınıfta kalmıştır." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamaları: Adını tam koymadık ama Çamlıca Camii ve meydan düzenlemesi bunlardan yalnızca birkaçıdır. Bu meydanda Üsküdar-Ümraniye Metro açılış törenini gerçekleştirmiştik. Bugün açılışını yapacağımız eserlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

15-20 yıl önceki Üsküdar'ı bir hatırlayın. Neydi buranın hali? Biliyorsunuz değil mi? Nerelerden nerelere geldi. Bunun adı AK Parti belediyeciliğidir. Bu CHP belediyeciliğine benzemez. AK Parti belediyeciliği. AK Parti belediyeciliğinde temizlik var, sanat var. İşte Ümraniye, o çöplüğün patlamasını hatırlıyorsunuz değil mi? CHP'li belediye vardı. 39 vatandaşımız orada öldü. İstanbul bu CHP'ye bunun hesabını bugüne kadar nasıl sorduysa, 31 Mart'ta da sormayacak mı? Ben inanıyorum bir kez daha soracak. Nüfus cüzdanlarını babalarımız bize gösterirdi. Gaz yağından tut, o zamanlar meşhur sana yağı vardı. Buralara geldik. Diyorlar ki, bu seçimin dev projeleri ne olacak? Açıkladık. Millet Kıraathaneleri dedik. Kumarhane açacak dediler. Bunların meşrebi bu. Ne yazık ki, kumar kağıtları ile malum o okey masalarındaki tuğlalarla yatıp kalkarlar. Onun için kütüphane nedir, kumarhane nedir, kıraathane nedir bunlar anlamaz. Kıraathane okuma yeridir. İngiltere'ye gidenler derdi, İşte İngiltere'de Central Park'lar var, şu var, bu var. Şimdi Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri millet bahçesine çeviriyoruz. Kapalı alanları fuar haline getiriyoruz. Biz belediyeciliğin, evet, okulunu kurduk.

Hatırlayın Ikarus'ları, yağlı bezlerle koltukları silerlerdi. Biz İstanbul'a Mercedes'ler aldık. Herhalde Mercedes de burada İstanbul'a ciddi bir kıyak yapar. Önce Bay Kemal'in Kağıthane'nin yerini öğrenmesi lazım. Ne diyor? Kağıttepe diyor? İstanbul 31 Mart'ta bir kez daha AK Parti diyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun. Cumhur İttifakı ile İstanbul'da şu CHP zulmünden kurtaralım her yeri. Bay Kemal, Almanya'daki ziyaretinde o yanındaki kadın neyin nesiydi ya. Bunlar PKK'nın Almanya'daki uzantısı senin onlarla ne işin var ya? Çıkmış utanmadan, onlar Almanya'da seçilmiş olanlar, e seçilebilir. Bak burada cezaevindeler. Çünkü onlar Yasin Börülerimizi öldürenler... Dökülün sokağa diyenler. Bölücü terör örgütünün başına senin anıtını dikeceğiz diyenler. Sen bunlarla beraber yol yürüyebilirsin Bay Kemal. Biz milletimizle yürürüz. Bunlardan biri de, ben son Arjantin G20 Zirvesi'nden sonra Paraguay'a geçtim, oradan Venezuela'ya gittim. Sosyal demokrat bir lider var. 1 milyon 49 bin çocuğu konservatuvara yetiştiriyorlar. İstiklal Marşı ile karşıladılar bizi. Bay Kemal aramızdaki fark bu. PKK'lılar kongrelerinde bir tane Türk bayrağı bile asmadılar. Son zamanlarda zar zor bir tane koymaya çalıştılar. Yemezler, yutmazlar.