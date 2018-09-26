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Erdoğan'dan üst düzey görüşmeler! Önce May sonra Macron...

DÜNYA HABERLERİ  | 26.09.2018 03:52 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli görüşmeler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce İngiltere Başbakanı Theresa May, daha sonra da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Erdoğan'dan üst düzey görüşmeler! Önce May sonra Macron...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile New York'ta görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile bir araya geldi.

Görüşmede Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan eşlik etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

ERDOĞAN-MACRON GÖRÜŞMESİ

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İngiltere Başbakanı Theresa May

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