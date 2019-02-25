Erdoğan'dan yeni parti iddialarına sert sözler: Bugün bize ihanet edenler...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart, inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin habercisi olsun. 31 Mart, inşallah tüm ülkede gönül belediyeciliğinin müjdeleyicisi olsun. 31 Mart, inşallah milletimizle birlikte dünyanın tüm mazlum hakları için verilmiş gür bir mesaj olsun." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, Tokatlıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Bugün bir kez daha muhteşem katılımınızla coşkunuza, sevginize ve heyecanınıza ortak oluyorum. Bugün bir kez daha sizlerle kucaklaşmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Tokat'a ne zaman geldiysem beni çok iyi karşıladınız, çok güzel ağırladınız. Her seferinde bu kardeşinizi bağrınıza bastınız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "24 Haziran'da bu davaya, bu harekete ve elbette Cumhur İttifakı'na çok güçlü bir şekilde destek olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Daha önceki tüm seçimlerde olduğu gibi 24 Haziran'da da şahsıma, bu kardeşinize sahip çıktığınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.