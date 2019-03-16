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Erdoğan'dan Yeni Zelanda çıkışı! 'Saldırgan İstanbul'a gelmiş, bağlantılarını ortaya çıkaracağız'

SEÇİM HABERLERİ  | 16.03.2019 13:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen mitingde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'dan Yeni Zelanda çıkışı! 'Saldırgan İstanbul'a gelmiş, bağlantılarını ortaya çıkaracağız'

Yeni Zelanda'da 49 müslümanın Cuma namazı sırasında katledilmesi olayına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörist İstanbul'a geleceğiz, tüm camileri, minareleri yıkacağız diye zırvalamış.Yeni Zelanda saldırganı İstanbul'a gelmiş bağlantılarını ortaya çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

  • Sizlerin buradaki varlığı, birliği, dirliği, temsil ettiğiniz değerler, Yeni Zelanda'da cami basıp Müslümanları katleden teröristin bile zoruna gitmiş. Bu katliamda kullandığı silahını da İkinci Viyana Kuşatması'nın tarihinden, haçlı seferlerinin zalim isimlerine kadar bilinen tüm Türk ve Müslüman düşmanlarıyla süslemiş.

  • (Terörist) İstanbul'a geleceğiz, tüm camileri, minareleri yıkacağız diye zırvalamış. Be namussuz, Yeni Zelanda nire, Türkiye nire?

  • Bu işin bir siyasi boyutu var, yanı var. Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, 'Ayasofya'yı dolduralım' diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Biz ne zaman neyin nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız.

  • Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki bir katil, Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bunca fesatla kafası dolu olarak harekete geçirilebiliyor?

  • Yeni Zelanda'daki saldırı ve onun üzerinden bize verilen mesajlar ilk değildir.

  • İstanbul'a 3 gün bir gelmiş, 40 gün bir gelmiş. Şimdi çalışmalar yapılıyor. Bunun bağlantısı nerelerle var, çıkaracağız. Ama tabi Yeni Zelanda'dan bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Öyle kuru kuruya, şöyle bir müddet yatsın, ondan sonra çıksın. Olmaz böyle şey. 49 insan... Bu bir katliam, bunun hesabının sorulması lazım. Aksi takdirde bu gidiş iyi bir gidiş değil.

    • Ayrıntılar geliyor...

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