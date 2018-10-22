Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Belki de ana muhalefetin sonu olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programı'na konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle; 2002’de parlamentodaki milletvekili sayısı 24, 2007’de bu sayı 50’ye yükseldi. 24 Haziran seçimlerinde sadece AK Parti sıralarında 53 hanım kardeşimiz milletvekili olarak oturuyor. Bunların 46’sı da teşkilattan… Bu teşkilatta olan er veya geç parlamentoda da yerini alacaktır. AK Parti olarak toplam 8 belediye başkanımız var. Bu sayıyı daha da artırma gayretindeyiz. Türk siyasi hayatında kadınları AK Parti kadar ön plana çıkartan başka bir siyasi hareket yoktur. Biz dışlayan değil her kesimden her etnik kökenden insanı bünyesinde bulunduran bir partiyiz. AK Parti Türkiye’nin partisidir. Bizim nazarımızda helal rızık için Silvan'ın dağlarında kuzu otlatan çobanla, Karadeniz'in azgın dalgalarıyla mücadele eden balıkçılarımız arasında hiçbir fark yoktur. 2019 Mart seçimlerinde de aynı ilkeler doğrultusunda hareket edeceğiz.

“SURİYELİ MUHACİRLERE ZALİM ESED'İN DİLİYLE SALDIRIYORLAR” Kazanmaya umudu olmayan ana muhalefet sandığa gölge düşürmek için her türlü yolu deneyecektir. Daha şimdiden bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarıyla ittifak kurmak için kirli pazarlıklara girişmeleri boşuna değildir. Bir taraftan bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına çiçek atıyorlar diğer taraftan da Suriyeli muhacirlere zalim Esed'in diliyle saldırıyorlar. “BİZ MUHACİRİ DE ÇOK SEVDİK, ENSARI DA ÇOK SEVDİK” Her seçim döneminde olduğu gibi muhacir ile ensar arasına fitne tohumları ekmeye çalışıyor. Bay Kemal şunu iyi bil. Biz muhaciri de çok sevdik, ensarı da çok sevdik. Sen bizim sevdiğimiz muhacirleri geldikleri yere gönderme arzusunda olabilirsin. “33 MİLYAR DOLAR BİZ ŞU ANA KADAR HARCAMA YAPTIK” Çünkü sen muhacir nedir bilmezsin. Bizim medeniyetimizde muhacir nedir, ensar nedir bu gayet güzel şekilde yer almıştır. Ve bu millet her zaman ensar olmuştur. Şimdi de aynı anlayışın içerisindeyiz. Hiçbir zaman bir ayrım yapmadık. Toplamda 4 milyon… AB vermesi gereken parayı vermiş vermemiş, bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan biz ne yaptık. 33 milyar dolar biz şu ana kadar harcama yaptık. 1,750 milyar avro şu ana kadar verdikleri. Oradan gelse de gelmese de biz ev sahipliğe devam ediyoruz.