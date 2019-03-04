Erdoğan'dan Zonguldak mitinginde açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Zonguldak mitinginde vatandaşlara sesleniyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bu seçimde öncelikle belediye başkanlarını seçeceksiniz, aynı zamanda Türkiye'ye kurulmaya çalışılan tuzakları da birlikte bozacağız.

Yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek bunca benzemezi bir araya getiren bir şey olmalı? Şahsıma karşı ve Cumhura karşı bir araya gelmiş bulunuyorlar. Aslında Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar.

Ne diyor kaleşlerimizle sizi bitiririz. Sizin keleşleriniz olsa ne yazar? Sizi, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te inlerinize gömeceğiz. Hatta hatta Kandil'de inlerinize gömeceğiz.

Zonguldak demek kömür demek, madencilik demektir. Alın terinin en fazla hissedildiği kelimelerin manasını hak ettiği meslek demektir. Ülkemizin en önemli emek şehridir.

"TAPU SORUNUNU ÇÖZMEK BİZE NASİP OLDU"



Zonguldak ve Bartın'daki tapu meselesini çözmek de bize nasip oldu. Bunu da çözdük. Bu konuda 1986'da bir yasa çıkmıştı. Bu yasa derman üretemedi. Biz de 2015 yılında bu kanunu sizlerin de taleplerine uygun şekilde değiştirdik. Kadastro çalışması yaparak hak sahiplerini belirledik. Toplam 14 bin vatandaşımız olduğunu tespit ettik. 14 bin hak sahibine tapularını peyderpey vermeye başladık.

TANZİM SATIŞ AÇIKLAMASI



31 Mart'a kadar bu iş düzene girmezse 81 vilayete yaygınlaştıracağız.

