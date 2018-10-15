Erdoğan-Dancila ortak basın toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Romanya'nın 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutmayacağız. Romanya'da FETÖ iltisaklı kişi ve kuruluşlara karşı gerekli adımların atılması için Romen makamlarıyla temaslarımızı sürdürüyoruz." dedi.
Erdoğan, Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Başbakan Dancila'yı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılının iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 140. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.
İki ülke ilişkilerinin 2011 yılından bu yana stratejik ortaklık düzeyinde bulunduğunu ifade eden Erdoğan, ülkeler arasındaki dostluğun yüzyıllar boyunca toplumlar arasındaki ilişkilerin ve kültürel alışverişin bir sonucu olduğunu vurguladı.
Başbakan Dancila ile başta ekonomi, güvenlik ve terörle mücadele olmak üzere pek çok başlıkta ikili görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, gelecek dönemde iş birliğini daha da geliştirmek için neler yapılabileceğinin ele alındığını aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Romanya ile yakın ilişkilerin en önemli sütununu güvenlik iş birliğimiz teşkil ediyor. Romen makamlarının ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren terör örgütlerine karşı bugüne kadar sürdürdükleri iş birliğinin devam etmesini özellikle bekliyoruz. Romanya'nın 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutmayacağız. Romanya'da FETÖ iltisaklı kişi ve kuruluşlara karşı gerekli adımların atılması için Romen makamlarıyla temaslarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.
- "10 milyar dolarlık ticaret hedefimizi yakalamak için çalışacağız"
İki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir boyutunu ekonomik ve ticari ilişkilerin oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:
"2017 yılında yaklaşık 6 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizin mevcut veriler ışığında bu yıl daha da artacağını öngörüyoruz ve yapmış olduğumuz ikili görüşmede bu hedefin 10 milyar dolara çıkarılması bizim anlaştığımız şu anda bir karardır. İnanıyorum ki taraflar, tüm bakanlıklar atacağımız adımlarla bunu başaracağız. Ticaret rakamlarında 2018'in ilk 8 ayında geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 23'lük bir artış bizim hesaplarımıza göre söz konusudur. 10 milyar dolarlık ticaret hedefimizi yakalamak için çalışacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya'da üçüncü ülkeden gelenlerle birlikte 7 milyar tutarında bir Türk yatırımının mevcudiyetinin ilişkilere ayrı bir boyut kazandırdığına değindi.
"Romanya'da 15 binden fazla Türk firması, bankacılıktan medyaya, inşaattan imalata çok geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. Elbette bu durum Romen dostlarımızın girişimcilerimize gösterdiği teveccühün ve hüsnükabulün bir sonucudur." diyen Erdoğan, Türk iş adamlarının Romanya'daki yatırımlarını desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.
Erdoğan, bir kez daha Romen iş adamlarını Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti.
- "Dayanışmamızın artarak devam etmesi en önemli temennimiz"
NATO müttefiki Romanya'nın ittifak içerisinde Türkiye'nin terörle mücadele çabasına verdiği destekten ötürü müteşekkir olduklarına işaret eden Erdoğan, "Romanya'nın önümüzdeki yılın başında başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı ilişkilerimiz açısından önemli bir fırsattır." dedi.
Erdoğan, Başbakan Dancila'nın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı'nı üstlenmeden önce Türkiye'yi ziyaretinden özellikle memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:
"2019 yılının ilk yarısında Romen Dönem Başkanlığı ve Avrupa Birliği ile yakın bir çalışma ilişkisini tesis edeceğiz. Sayın Başbakan ile bu konuda atılabilecek adımları gerek ikili gerekse heyetlerarası görüşmede ele aldık. Öte yandan Romanya'da yaşayan yaklaşık 70 bin soydaşımız ve 15 bine yakın vatandaşımız iki ülke arasında dostluk köprüsü oluşturuyor. Ortak tarihimizin yadigarı olan soydaşlarımızın hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan huzur içinde bu ülkede yaşamalarını takdirle karşılıyoruz. Romanya'nın bu yönüyle diğer ülkelere de örnek olmasını temenni ediyoruz."
- "İş birliği devam edecek"
Romanya'da faaliyet gösteren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve İstanbul'da faaliyet gösteren Dimitri Kantemir Romen Kültür Merkezi'nin iki ülkenin kültürel ilişkilerine katkı sağladığını kaydeden Erdoğan, Bükreş'teki TİKA Ofisi'nin de Romen kurumlarıyla iş birliği halinde eğitim, kültür, sağlık ve spor alanlarında başarılara imza attığını anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecekte de bu çalışmalara devam edileceğini belirtti.
Romanya ile yüksek düzeyli istişareleri sürdürmeyi istediklerini aktaran Erdoğan, Başbakan Dancila'ya ziyareti nedeniyle teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle gerek askeri gerek siyasi gerek ekonomik gerek ticari ve gerek kültürel alanlarda bu çalışmalarımızın, bu dayanışmamızın bundan sonraki süreçte da artarak devam etmesi en önemli temennimizdir." değerlendirmesini yaptı.
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