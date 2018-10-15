Erdoğan-Dancila ortak basın toplantısı

Başbakan Dancila ile başta ekonomi, güvenlik ve terörle mücadele olmak üzere pek çok başlıkta ikili görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, gelecek dönemde iş birliğini daha da geliştirmek için neler yapılabileceğinin ele alındığını aktardı.

İki ülke ilişkilerinin 2011 yılından bu yana stratejik ortaklık düzeyinde bulunduğunu ifade eden Erdoğan, ülkeler arasındaki dostluğun yüzyıllar boyunca toplumlar arasındaki ilişkilerin ve kültürel alışverişin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Romanya ile yakın ilişkilerin en önemli sütununu güvenlik iş birliğimiz teşkil ediyor. Romen makamlarının ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren terör örgütlerine karşı bugüne kadar sürdürdükleri iş birliğinin devam etmesini özellikle bekliyoruz. Romanya'nın 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutmayacağız. Romanya'da FETÖ iltisaklı kişi ve kuruluşlara karşı gerekli adımların atılması için Romen makamlarıyla temaslarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

- "10 milyar dolarlık ticaret hedefimizi yakalamak için çalışacağız"

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir boyutunu ekonomik ve ticari ilişkilerin oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"2017 yılında yaklaşık 6 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizin mevcut veriler ışığında bu yıl daha da artacağını öngörüyoruz ve yapmış olduğumuz ikili görüşmede bu hedefin 10 milyar dolara çıkarılması bizim anlaştığımız şu anda bir karardır. İnanıyorum ki taraflar, tüm bakanlıklar atacağımız adımlarla bunu başaracağız. Ticaret rakamlarında 2018'in ilk 8 ayında geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 23'lük bir artış bizim hesaplarımıza göre söz konusudur. 10 milyar dolarlık ticaret hedefimizi yakalamak için çalışacağız."