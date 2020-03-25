HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan: Dar gelirlilere nakit 1000 TL destek verilecek

Erdoğan: Dar gelirlilere nakit 1000 TL destek verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 21:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs krizinin etkilerini azaltmak için dar gelirlilere 1000 TL nakit destek verileceğini açıkladı.

Erdoğan: Dar gelirlilere nakit 1000 TL destek verilecek

Ayrıca, asgari ücretliye toplamda 7 milyar TL'lik ücret desteği sağlanacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açıklamasında "vatandaşların krizin etkilerinden korunmaya devam edileceğini” vurguladı.

Dar gelirlilere nakit 1000 TL destek

Çalışma ve sosyal hayata ilişkin tedbirler kapsamında, 2 milyon dar gelirli aileye 1.000 TL nakit destek verilecek. En düşük emekli aylığının 1.500 TL'ye çıkarılacak. Ayrıca, asgari ücretliye toplamda 7 milyar TL'lik ücret desteği sağlanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına düzenli aktarılan kaynak180 milyon TL'ye çıkarılacak. Emeklilerin bayram ikramiyesi nisanda verilecek.

Sağlık alanında çalışanlara teşvik

Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, sağlık alanında çalışanlarını teşvik için bazı önlemler alındı. Bu kapsamda sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca üst tavandan yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıkladığı gibi 32 bin yeni sağlık personeli istihdam edilecek. Kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açılacak. Sağlık personelleri toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.

Ayrıca, koronavirüs vakalarının tespiti için 1 milyon adet hızlı tanı kiti kısa sürede kullanıma sunulacak.

Sanayi ve ticaret alanındaki tedbirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında sanayi ve ticaret alanında önlemler de yer aldı. Buna göre, teknopark işletmelerinden 2 ay kira alınmayacak. KOBİ'lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran'a ertelenecek. Yerli dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük ve maske üreten firmalara 6 milyon TL destek verilecek.

Ayrıca, tıbbi maskelere ilave gümrük vergisi kaldırıldı. Solunum cihazları için ilave gümrük vergisi kaldırıldı. Etil alkol ithalatında uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı.

Mesajda, maliye ve bankacılık alanındaki tedbirlere de yer verildi.

DHA/ JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı
İletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs' bilgilendirmesiİletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs' bilgilendirmesi
Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat! Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat!

En Çok Okunan Haberler

32 bin sağlık personeli alınacak! İşte başvuru tarihi

32 bin sağlık personeli alınacak! İşte başvuru tarihi

Fethiye'de gözyaşları içinde anlattı! Koronavirüs çığlığı

Fethiye'de gözyaşları içinde anlattı! Koronavirüs çığlığı

Fenerbahçe'de 6 kişide koronavirüs çıktı!

Fenerbahçe'de 6 kişide koronavirüs çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı

İspanya'da ölü sayısında korkunç artış!

İspanya'da ölü sayısında korkunç artış!

Okullar ne zaman açıklacak? İki Bakan'dan ortak açıklama

Okullar ne zaman açıklacak? İki Bakan'dan ortak açıklama

İlginizi Çekebilir

Tecavüzden hapis yatan yapımcıya bir şok daha! Karantinaya alındı

Tecavüzden hapis yatan yapımcıya bir şok daha! Karantinaya alındı

Uyuşturucu ve cinsel suçlar indirim kapsamında

Uyuşturucu ve cinsel suçlar indirim kapsamında

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sağlık Bakanı'nın açıklama yapacağı saat belli oldu

Sağlık Bakanı'nın açıklama yapacağı saat belli oldu

Çin'den gelen koronavirüs tanı kitlerinde 'Atatürk' ayrıntısı

Çin'den gelen koronavirüs tanı kitlerinde 'Atatürk' ayrıntısı

Diğer Haberler
25 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Mansur Yavaş duyurdu! İzinleri uzatıldı

Mansur Yavaş duyurdu! İzinleri uzatıldı

25 Mart 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula: İkramiye ikiye bölündü

Şans Topu'nda ikramiye ikiye bölündü

Marmaris'te iki şarkıcıya koronavirüs paylaşımı cezası

İki şarkıcıya koronavirüs paylaşımı cezası

Zafer Mutlu koronavirüsü yendi! 12 günün ardından taburcu edildi

Zafer Mutlu koronavirüsü yendi! 12 günün ardından taburcu edildi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ulusa Sesleniş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ulusa Sesleniş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.