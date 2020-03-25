Erdoğan: Dar gelirlilere nakit 1000 TL destek verilecek

Ayrıca, asgari ücretliye toplamda 7 milyar TL'lik ücret desteği sağlanacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açıklamasında "vatandaşların krizin etkilerinden korunmaya devam edileceğini” vurguladı.

Dar gelirlilere nakit 1000 TL destek

Çalışma ve sosyal hayata ilişkin tedbirler kapsamında, 2 milyon dar gelirli aileye 1.000 TL nakit destek verilecek. En düşük emekli aylığının 1.500 TL'ye çıkarılacak. Ayrıca, asgari ücretliye toplamda 7 milyar TL'lik ücret desteği sağlanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına düzenli aktarılan kaynak180 milyon TL'ye çıkarılacak. Emeklilerin bayram ikramiyesi nisanda verilecek.

Sağlık alanında çalışanlara teşvik

Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, sağlık alanında çalışanlarını teşvik için bazı önlemler alındı. Bu kapsamda sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca üst tavandan yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıkladığı gibi 32 bin yeni sağlık personeli istihdam edilecek. Kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açılacak. Sağlık personelleri toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.