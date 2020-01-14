Erdoğan: ‘Darbeci Hafter’e Hak Ettiği Dersi Vereceğiz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya’da ateşkes sağlanması konusunda General Halife Hafter’in uzlaşmamasına tepki göstererek, “Meşru yönetimine ve Libya'daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde, darbeci Hafter’e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız” dedi. Erdoğan, dün Moskova’da Türkiye’nin müdahil olduğu Libya konusundaki müzakereler sonrasında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti adına Fayez el Sarraj’ın imza attığı ateşkes anlaşmasını imzalamayı reddettiği için Hafter’i bugünkü parti grup konuşmasında hedef aldı. Erdoğan’ın “ders vereceğiz” sözleri Türkiye’nin askeri muharip güç göndermek için kendisine verilmiş yetkiyi kullanabileceği işareti olarak yorumlandı. "Türkiye müdahale etmeseydi Libya halkı zulmün pençesindeydi" Türkiye’nin Libya konusunda ortaya koyduğu tavır ile Akdeniz’deki siyasi ve ekonomik oyunları bozduğunu söyleyen Erdoğan, derin arka planında ise “Türkiye müdahale etmeseydi, bugün darbeci Hafter tüm ülkeyi ele geçirmiş, Libya halkının tamamı zulmün pençesine düşmüş olacaktı” dedi.

Moskova’daki görüşmelerde sergilediği yaklaşım ile Hafter’in asıl niyetini gösterdiğini de belirten Erdoğan, dün çözümsüzlükle sonuçlanmış Moskova’daki müzakereler için “Darbeci Hafter önce 'evet' dedi ama sonra ne yazık ki maalesef Moskova'yı terketti, kaçtı. Ama heyetimiz oradaki o dürüst duruşunu sergileyerek imzasını attı ve şu anda belge, evrak, her şey bizim elimizde. Bundan sonrası Sayın Putin ve onun ekibine ait. Biz hiçbir zaman söylediğimiz sözü inkar etmeyiz. Hafter, aynen darbeciliğinde olduğu gibi, masada bir yalan darbesi yaparak Moskova'yı terk etti. Darbeci Hafter’in ortaya sürdüğü şartlar, zaten gerçek yüzünü ve asıl niyetini gösteriyor. Darbeci Hafter'in daha önceki anlaşmalardaki sicilinin hiç de iyi olmadığını gayet iyi biliyoruz. 2015'deki anlaşmada işine gelen kısımları uygulayıp, diğer kısımları tanımayan bir zihniyetin bugün ateşkesi reddetmesi bizi hiç de şaşırtmadı” diye konuştu. "Libya'ya da 'petrol kaynakları' gözüyle bakılırsa daha çok kan akacak demektir"

Ancak 2015’teki süreçten farklı olarak artık Türkiye’nin işin içinde olduğunu kaydeden Erdoğan, “Her şeye rağmen dün Moskova'da yürütülen görüşmeleri, darbeci Hafter'in gerçek yüzünün uluslararası kamuoyuna göstermiş olması bakımından olumlu buluyoruz. Pazar günü Berlin'de yapılacak zirvede bu meseleyi Türkiye'nin yanında Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya, İtalya, Mısır, Cezayir ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla liderler düzeyinde değerlendireceğiz. Bu toplantıya ayrıca ABD başta olmak üzere diğer bazı ülkelerden de alt düzeyde katılım da olacak. Ayrıca BM, Afrika Birliği, Arap Ligi gibi uluslararası kuruluşlardan da katılım bekleniyor. Biz Tunus ve Katar'ın da mutlaka bu masada olması gerektiğini ilgili taraflara bildirdik. Uluslararası toplumun vicdanlı, ahlaklı davranması halinde Libya'daki krizin kısa sürede sulh yoluna girmesi mümkündür. Coğrafyamızın pek çok yerinde olduğu gibi Libya'da da meseleye sadece petrol kaynaklarına hakim olma gözüyle bakılırsa daha çok kan akacak demektir. Önümüzdeki günlerde darbeci Hafter ile ülkenin meşru yönetimi arasında yapılacak tercihleri dikkatle takip edeceğiz. Libya’nın meşru yönetimine ve Libya'daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde, darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız. Libya halkını özgürlüğe ve istikrara kavuşturana kadar bu coğrafyadaki varlığımız sürecektir” diye konuştu.

Hafter’e “etnik temizlik” suçlaması, CHP’ye tepki Türkiye’nin çok önemli gelişmeleri yaşadığı bir süreçten geçtiğini kaydeden Erdoğan, bu dönemde artık Türkiye açısından iç politika-dış politika ayrımlarını ortadan kaldırmış olduklarını ifade etti. Dış politika konusunda ülke içerisinden destek aldıklarını anlatan Erdoğan, “Biz Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de macera peşinde değiliz. Hele hele emperyal heveslerimiz hiç yoktur. Gözümüz petrol ve para hırsıyla kör olmuş da değildir. Bizim tek amacımız kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, geleceğini korumaktır. Türkiye'nin güvenliğinin Libya'nın, Suriye'nin, Irak'ın, Balkanlar'ın, Kafkasya'nın güvenliğinden geçtiğinden hala anlamamış olanlara diyecek bir sözümüz bulunmuyor. Ama hamdolsun milletimiz bu gerçeği görüyor ve bizi destekliyor” görüşünü savundu. Türkiye’nin Libya’ya sadece ekonomik, askeri, diplomatik ve siyasi sebeplerle ilgili göstermediğini ve harita üzerinde uzak gözükse de iki ülke arasında tarihsel ve kültürel bağ bulunduğunu anlatan Erdoğan, “Barbaros'un yadigarı” dediği Libya’da yaşanan çatışma ortamı için şu değerlendirmelerde bulundu: