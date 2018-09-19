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Erdoğan: "Dedik ki 'İdlib'de artık kan dökülmesin.' 12 madde sıralandı, imzalar atıldı. İşte bu, sınırlarımızın ötesinde bir barışa adımdı."

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2018 14:06 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Dedik ki 'İdlib'de artık kan dökülmesin.' 12 madde sıralandı, imzalar atıldı. İşte bu, sınırlarımızın ötesinde bir barışa adımdı."


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