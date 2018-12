Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

DEİK Mali Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış. Bunlar sanatçı müsveddesi. Bedelini ödeyecekler. Şimdi git bunun bedelini öde." dedi. Erdoğan'ın bu sözleri Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a söylediği ifade edildi.

METİN AKPINAR NE DEMİŞTİ?



Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına konuk olan ünlü sanatçı Metin Akpınar burada yaptığı konuşmada "Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" ifadesini kulanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Tüm katılımcılara ve tüm iş adamlarımıza yolunuz açık olsun diyorum. Dünyanın ciddi değişimler geçirdiği dönemde DEİK'in ihracatçıların lokomotivi haline geldiği görüyoruz. DEİK'in başarısını ve yakaladığı ivmeyi çok daha yükseklere çıkaracağına inanıyorum. Sizlerden Türkiye'nin ekonomik gücünü tüm dünyaya taşımanızı bekliyorum. DEİK, iş dünyamıza yol çizecektir. DEİK dış ekonomik ilişkilere ait stratejiler hakkında raporlar üretmeli ve uygulamasını sağlamalıdır. Bu yönde yapılan çalışmalarda da her zaman sizlerin yanında olacağım. DEİK'in çalışmalarına biz hep önem verdik. Gittiğimiz her yere DEİK'i de davet ederek iş adamları arasında köprü kurduk. Son dönemde atılan adımlar DEİK'i daha kapsayıcı, daha kuşatıcı bir yapıya kavuşturmuştur. 2002'de yola çıktığımızda 36 milyar dolar ihracatımız vardı. Şu an 170 milyar dolara geldik. Ama bunları muhalefetin başı bilmez, anlamaz. İk kat arttırdık."