Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

DEİK Mali Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış. Bunlar sanatçı müsveddesi. Bedelini ödeyecekler. Şimdi git bunun bedelini öde." dedi. Erdoğan'ın bu sözleri Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a söylediği ifade edildi. METİN AKPINAR NE DEMİŞTİ?



Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına konuk olan ünlü sanatçı Metin Akpınar burada yaptığı konuşmada "Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" ifadesini kulanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Tüm katılımcılara ve tüm iş adamlarımıza yolunuz açık olsun diyorum. Dünyanın ciddi değişimler geçirdiği dönemde DEİK'in ihracatçıların lokomotivi haline geldiği görüyoruz. DEİK'in başarısını ve yakaladığı ivmeyi çok daha yükseklere çıkaracağına inanıyorum. Sizlerden Türkiye'nin ekonomik gücünü tüm dünyaya taşımanızı bekliyorum. DEİK, iş dünyamıza yol çizecektir. DEİK dış ekonomik ilişkilere ait stratejiler hakkında raporlar üretmeli ve uygulamasını sağlamalıdır. Bu yönde yapılan çalışmalarda da her zaman sizlerin yanında olacağım. DEİK'in çalışmalarına biz hep önem verdik. Gittiğimiz her yere DEİK'i de davet ederek iş adamları arasında köprü kurduk. Son dönemde atılan adımlar DEİK'i daha kapsayıcı, daha kuşatıcı bir yapıya kavuşturmuştur. 2002'de yola çıktığımızda 36 milyar dolar ihracatımız vardı. Şu an 170 milyar dolara geldik. Ama bunları muhalefetin başı bilmez, anlamaz. İk kat arttırdık."

İŞ ADAMLARIMIZ ARASINDA KÖPRÜLER KURDUK



DEİK, dış ekonomik ilişkilere dair stratejiler hakkında raporlar üretmeli uygulanmasını sağlamalı sonuçlarını da yakından takip etmelidir. Bu yönde yapacağınız çalışmalarda da her zaman sizlerin yanında olmayı sürdüreceğim. Biliyorsunuz, gerek 2011 yılı gerek o günden bu güne gelen süreç 11 yılı aşkın Başbakanlığım dönemimde gerekse de Cumhurbaşkanlığımız süresince DEİK'in çalışmalarına özel önem verdik. Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar ziyaret ettiğimiz her yere DEİK'i de davet ederek iş adamlarımız arasında köprüler kurduk. İHRACATIMIZ ARTSIN, YATIRIMLARIMIZ ÇOĞALSIN



Küçük büyük demeden firmalarımızın sorunlarını çözmek sizlerin karşılaştığı sıkıntıları gidermek için ciddi gayret gösterdik. Bundan sonraki süreçte sayın bakanımın da ifade ettiği gibi, burada bu çatı altında aslında KOBİ'leri de almak suretiyle ufku daha da genişletmek, KOBİ'lerin bakış açılarını çok daha güçlü hale getirmek için bir adım atmamızın da ben de gereğine inanıyorum. Bürokrasiden teminat mektuplarına, gümrük sorunlarından tır şoförlerimizin meselelerine kadar her işte yakından ilgilendik. Bütün bunları iş adamlarımıza daha rahat, daha güvenli bir ticaret ortamı tesis etmek için yaptık. İhracatımız artsın, yatırımlarımız çoğalsın istihdam büyüme, üretim katlansın diye bu mücadeleyi yaptık.