ERDOĞAN DEMİRÖREN ANISINA GOLF TURNUVASI 

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER-Anıl UÇAN/İSTANBUL DHA
8 Haziran'da kaybettiğimiz iş insanı ve Demirören Holding kurucusu Erdoğan Demirören anısına, kurduğu golf klübünde turnuva düzenleniyor.
Bugüne kadar ulusal ve uluslararası birbirinden önemli golf turnuvalarına ev sahipliği yapan Kemer Country Golf Kulübü, bu kez anlamlı bir organizasyon için kapılarını açtı. 14-16 Eylül tarihleri arasında ülkemizde golf sporunun gelişmesinde büyük emeği olan Kemer Country Golf Başkanı olan merhum Erdoğan Demirören adına düzenlenen Erdoğan Demirören Golf Cup ünlü isimleri bir araya getirdi. Turnuvanın son gününde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Limak Holding yönetim kurulu başkanı Nihat Özdemir ve Kalyon Grup yönetim kurulu başkanı Cemal Kalyoncu takım halinde golf oynadı.
Turnuvaya iş, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişi de katıldı.
Görüntü Dökümü:
-Turnuvadan görüntü
-Detaylar
Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın
Annesine yardım ediyordu, bir anda bayıldı! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı
Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Hiç ilgilenmedim çünkü sürpriz değildi
Son dakika! Süper tayfun Mangkhut'un vurduğu Filipinler’de en az 40 kişi toprak altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde tarihi değişimlere hazırlanıyoruz
İngiltere'de bekar erkekler hedefte: Dolandırıcıların yeni yöntemi ultrason fotoğrafları!
İstanbul Kadıköy'de akbil dehşeti! Halk otobüsünün camlarını kırdı...
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum