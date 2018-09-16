HABER

Erdoğan Demirören anısına golf turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 16:40 | Son Güncelleme

8 Haziran'da kaybettiğimiz iş insanı ve Demirören Holding kurucusu Erdoğan Demirören anısına, kurduğu golf klübünde turnuva düzenleniyor.

Erdoğan Demirören anısına golf turnuvası

Serpil KIRKESER-Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) 8 Haziran'da kaybettiğimiz iş insanı ve Demirören Holding kurucusu Erdoğan Demirören anısına, kurduğu golf klübünde turnuva düzenleniyor.

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası birbirinden önemli golf turnuvalarına ev sahipliği yapan Kemer Country Golf Kulübü, bu kez anlamlı bir organizasyon için kapılarını açtı. 14-16 Eylül tarihleri arasında ülkemizde golf sporunun gelişmesinde büyük emeği olan Kemer Country Golf Başkanı olan merhum Erdoğan Demirören adına düzenlenen Erdoğan Demirören Golf Cup ünlü isimleri bir araya getirdi. Turnuvanın son gününde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Limak Holding yönetim kurulu başkanı Nihat Özdemir ve Kalyon Grup yönetim kurulu başkanı Cemal Kalyoncu takım halinde golf oynadı.

Turnuvaya iş, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişi de katıldı.

(FOTOĞRAF)

Erdoğan Demirören anısına golf turnuvasıErdoğan Demirören anısına golf turnuvasıErdoğan Demirören anısına golf turnuvasıErdoğan Demirören anısına golf turnuvası

PARTNERVahşi yaşamın komik canlılarıVahşi yaşamın komik canlıları
Akdamar Adası'na Kıbrıs modeli su götürme projesiAkdamar Adası'na Kıbrıs modeli su götürme projesi
Ümraniye'deki festivalde 2 ton mantı ikram edildiÜmraniye'deki festivalde 2 ton mantı ikram edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan yardım istemişti! Mücahid Soysal'ın ölüm sebebini açıklandı

Bakan Soylu'dan yardım istemişti! Mücahid Soysal'ın ölüm sebebini açıklandı

TSK'ya yeni yerli silah!

TSK'ya yeni yerli silah!

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

Muharrem İnce'den 3. Havalimanı işçilerine Nazım Hikmet şiiriyle destek

Muharrem İnce'den 3. Havalimanı işçilerine Nazım Hikmet şiiriyle destek

Annesine yardım ediyordu, bir anda bayıldı! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Annesine yardım ediyordu, bir anda bayıldı! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Melpomeni Batığı nedir? Çanakkale batan geminin tarihi! (Hadi İpucu 16 Eylül 20.30)

Melpomeni Batığı nedir? Çanakkale batan geminin tarihi! (Hadi İpucu 16 Eylül 20.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.