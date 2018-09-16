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Erdoğan Demirören anısına golf turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 17:04 | Son Güncelleme

8 Haziran'da kaybettiğimiz iş insanı ve Demirören Holding kurucusu Erdoğan Demirören anısına, kurduğu golf klübünde turnuva düzenleniyor.

Serpil KIRKESER-Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) 8 Haziran'da kaybettiğimiz iş insanı ve Demirören Holding kurucusu Erdoğan Demirören anısına, kurduğu golf klübünde turnuva düzenleniyor.

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası birbirinden önemli golf turnuvalarına ev sahipliği yapan Kemer Country Golf Kulübü, bu kez anlamlı bir organizasyon için kapılarını açtı. 14-16 Eylül tarihleri arasında ülkemizde golf sporunun gelişmesinde büyük emeği olan Kemer Country Golf Başkanı olan merhum Erdoğan Demirören adına düzenlenen Erdoğan Demirören Golf Cup ünlü isimleri bir araya getirdi. Turnuvanın son gününde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Limak Holding yönetim kurulu başkanı Nihat Özdemir ve Kalyon Grup yönetim kurulu başkanı Cemal Kalyoncu takım halinde golf oynadı.

Turnuvaya iş, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişi de katıldı.

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Erdoğan Demirören anısına golf turnuvasıErdoğan Demirören anısına golf turnuvası
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