Erdoğan: Demokrasiyi güçlendirecek adım (2)

SORULARI YANITLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, seçime kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın görevlendirildiğini söyleyerek, "Bu sürece o götürecek, konu ile ilgili zaten açıklama yapıldı ve şu anda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Bey de bu konuda görevine başladı" dedi.

'BAHÇELİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelip gelmeyeceklerine ilişkin soruya, "Sayın Bahçeli ile az önce bir telefon görüşmesi yaptım. Hem ramazanı kutladım, hem de bu verilen kararın ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulundum" yanıtı verdi. "MHP ile ortak miting yapılacak mı?" şeklindeki soruyu ise, "Şu anda onları görüşmüş değiliz. Bu arada bir araya gelip bu süreci değerlendirmemiz, inanıyorum ki İstanbul için faydalı olacaktır" dedi.

'ADAYIMIZ BELLİDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ın yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olup olmayacağı yönündeki tartışmalarla ilgili ise, "Bu soruları soranlar, seçim kanunlarını hiç bilmiyorlar. Hiç bilmediklerinden dolayı da bu tür yollara başvuruyorlar, böyle bir şey söz konusu değil. İstanbul'daki bu seçimin adayları belli. Şu anda bizim adayımız da Binali Yıldırım Beyler" diye konuştu.