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  4. Erdoğan: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur

Erdoğan: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 15:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li belediyelerin koronavirüs salgınına karşı başlattığı yardım kampanyalarını eleştirdi, "Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur, kampanyalar Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin koronavirüs salgınına karşı başlattığı yardımlaşma kampanyalarını eleştirdi.

AKP İl Başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, yardım kampanyalarının Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütüldüğünü belirterek bunun dışındaki girişimlerin yasalara aykırı olduğunu savundu.

"Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur" diyen Erdoğan, "Bu kampanyalar sadece devletimizin, Cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Bunların takibi İçişleri, valilikler, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Belediyelerimiz valiliklerimizin izni olmadan kampanya açarsa devlet içinde devlet olmaktır. Gücü dağıtmış oluruz. Buna kimsenin hakkı yok. Yasalarımız da buna müsaade vermiyor" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

DW/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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