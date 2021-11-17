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  4. Erdoğan dile getirmiş, Bahçeli kapıyı kapatmıştı! Flaş yüzde 50+1 iddiası: Baharda referandum var

Erdoğan dile getirmiş, Bahçeli kapıyı kapatmıştı! Flaş yüzde 50+1 iddiası: Baharda referandum var

17.11.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasette "yüzde 50+1" tartışmaları sürerken, Gezici Araştırma Merkezi Müdürü Murat Gezici'den dikkat çeken bir iddia geldi. "40+1'lik sistemle yarı başkanlığa dönmeyi planlayan bir iktidar görüyoruz" diyen Gezici, mart ya da nisan ayında bir referandum beklediğini söyledi.

Gezici Araştırma Merkezi Müdürü Murat Gezici, önce Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinde dile getirdiği, ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in açıkladığı "yüzde 50+1 oy alan adayın cumhurbaşkanı seçilmesi" usulünün uygun olmadığı yönündeki beyanlarını değerlendirdi.

"BAHARDA REFERANDUM" İDDİASI

Habertürk TV'de Afşin Yurdakul'un programına Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Fuat Keyman ve Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ile birlikte katılan Gezici, baharda bir referandum beklediğini söyledi.

"YÜZDE 40+1" MASADA

Seçim öncesinde yapılacak bu referandum ile seçim yasasında da değişiklik yapılacağı ve yüzde 40+1 oy alanın cumhurbaşkanı seçileceği bir model getirileceğini öne süren Gezici, "50+1 sisteminin zorluğunu yaşayan iktidar büyük ihtimal mart-nisan ayında bir referandum getirecek. Bir anayasa değişikliği ve onun içinde seçim kanunu değişikliği planlayan bir iktidar var. Böylece 40+1'lik sistemle yarı başkanlığa dönmeyi planlayan bir iktidar görüyoruz. Çünkü ülkede yaşanan sorunların sorumlusu olarak artık 50+1 sistemi görülmeye başlandı" yorumunu yaptı.

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BAHÇELİ 'YÜZDE 50+1'E SAHİP ÇIKMIŞTI

Öte yandan Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP lideri Devlet Bahçeli yüzde 50+1 tartışmalarıyla ilgili net konuşmuş ""Yüzde 50+1 oy sistemini eleştirenleri makul görmemiz mümkün değildir. 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridir" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cemil Çiçek Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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