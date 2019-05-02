Erdoğan-Dodik ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bosna Hersek’in karşılaştığı tüm sorunları adeta kendi derdimiz gibi çözmeye gayret ediyoruz. Bunun için gerek ikili gerek çok taraflı platformlarda Bosna Hersek’e her türlü desteği sahadaki tüm kurum ve kuruluşlarımızla sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile başbaşa ve heyetlerarası görüştükten sonra ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Bosna Hersek’in tüm sorunlarını çözmek için aba sarf ettiğini söyledi.

"Türk Akımı projesinin Bosna Hersek’e de intikali noktasında elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz”

Bosna Hersek’te hükümetin kurulmasını arzuladıklarını belirten ve Bosna Hersek’in Balkanlar’ın mozaiği olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bosna Hersek’in Türkiye’nin büyük destek verdiği NATO üyeliği başta olmak üzere Avrupa Atlantik kurumları ile bütünleşme yolundaki gayretlerine ivme kazandıracaktır. Bosna Hersek’in huzur ve istikrarı yalnızca Balkanlar’ın değil, tüm Avrupa’nın barışı, istikrarı ve güvenliği bakımından önemlidir. Tarihi köklerle sağlam biçimde bağlı olduğumuz Bosna Hersek ile ilişkilerimiz bizim için hep öncelik arz eder” diye konuştu.

Türkiye’nin Bosna Hersek’in istikrarı ve vatandaşlarının müreffeh geleceği için gösterdiği çabaları kararlılıkla sürdüreceğini söyleyen Erdoğan, “Bosna Hersek’teki ekonomik kalkınmanın toplumun refahına, ülkenin iç siyasi istikrarına, birlik ve bütünlüğüne katkı sağlayacağı düşüncesi ile ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi imkanlarını görüştük. Ekili ticaretimizin yükselen bir grafik çizdiğini memnuniyetle tespit ettik. Bugün imzaladığımız Güncellenmiş Serbest Ticaret Anlaşması 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmamıza katkı sağlayacaktır. Mutabakat Muhtırası Metnini az önce imzaladığımız Saray Bosna-Belgrat otoyolu projesinin de Bosna Hersek’in istikrarına çarpan etkisi yapacağına inanıyorum. Projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Zira Sarayova-Belgrat arasındaki bu yol bölgeye çok ciddi bir sıçrama, ivme kazandıracaktır. Enerji, savunma sanayi, turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında atılabilecek adımlar gündemimizin üst sıralarındaydı. Özellikle Türk Akımı projesinin Bosna Hersek’e de intikali noktasında elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.