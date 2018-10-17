HABER

Erdoğan-Dodon ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 16:15 | Son Güncelleme

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon: - "Milli çıkarları gözeterek herkesle dostane ilişkiler kurma hususunda Türkiye bizim için örnek" - "Moldova'nın sembolü olan bir devlet binası, Türkiye'nin yardımıyla tekrar restore edildi. Bu Moldova'ya yapılan gerçek bir yardımdır"

KİŞİNEV/ Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, "Milli çıkarları gözeterek herkesle dostane ilişkiler kurma hususunda Türkiye bizim için örnek." dedi.

Dodon ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Dodon, Erdoğan’ın Türkiye'den Moldova'ya Cumhurbaşkanı seviyesinde 24 yıl aradan sonra yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diplomatik ilişkilerin 26 yılını geride bırakan iki ülke arasında 60’tan fazla anlaşma imzalandığını söyleyen Dodon, ayrıca imzalanacak stratejik ortaklık anlaşması nedeniyle de bugünün kendileri için tarihi öneme sahip olduğunun altını çizdi.

- Ekonomik ilişkiler

Dodon, Türkiye’nin Moldova’nın güneyindeki Gagauz'a (Gökoğuz Özerk Bölgesi) ilişkin sorunun çözüme kavuşturulduğu dönemlerde çok önemli bir rol oynadığını anlatarak, "Her alanda, özellikle de ekonomik alanda çok iyi ilişkiler içindeyiz. Geçen sene yaklaşık 400 milyon dolardan daha fazla bir ticaret hacmine ulaştık. Bu yıl yarım milyar, gelecek sene de bir milyar dolara ulaşmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Moldova’da Türk sermayeli bin 300’den fazla şirket bulunduğunu ifade eden Dodon, Erdoğan ile Türkiye’nin bugüne kadar Moldova’da yaptığı yüzlerce milyon dolarlık yatırımları da konuştuklarını kaydetti. Dodon, bu yatırımların devam etmesine yönelik temennisini dile getirdi.

Türkiye’nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) projeleri veya farklı kanallarla ilişkilerin tesisinden bu yana 80 milyon dolardan büyük hacme sahip yardımlarda bulunduğunu aktaran Moldova Cumhurbaşkanı, bu çerçevede sadece bu yıl ülkelerine 20 milyon dolardan daha fazla yatırım gerçekleştirildiğini de vurguladı.

Dodon, Türkiye’nin Gagauz (Gökoğuz Özerk Bölgesi) ve Kişinev’de anne ve çocuk hastanesi ile Moldova’nın sembolü niteliğinde olan, darbe sonrası zarar gören Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın tamiri için de yardımlarda bulunduğunu dile getirdi.

Bu sarayın tekrar inşa edilmesi için kendisinden yardım talep ettiğinde Erdoğan'ın hemen karşılık verdiğini söyleyen Dodon, "Moldova'nın sembolü olan bir devlet binası, Türkiye'nin yardımıyla tekrar restore edildi. Bu Moldova'ya yapılan gerçek bir yardımdır." dedi.

- Uluslararası platformlarda iş birliği

Moldova'nın, Avrupa Konseyi, NATO ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı uluslararası platformlarda Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduğuna dikkati çeken Dodon, Moldova'nın diğer ülkelerle ilişkiler konusunda da Türkiye'yi örnek aldığını aktardı.

Dodon, şunları kaydetti:

"Milli çıkarları gözeterek herkesle dostane ilişkiler kurma hususunda Türkiye bizim için örnek. Hem doğuyla hem batıyla hem AB ile hem Rusya ile hem Türkiye ile herkesle iyi geçineceğiz ancak tıpkı sizin yapmış olduğunuz gibi masanın baş köşesine her zaman milli çıkarlarımızı koyacağız. Biz küçük bir ülkeyiz. Bu bizim için kolay olmayacak ancak sizin örneğinizle bunu başaracağımıza inanıyoruz. Sizin desteğinize güveniyoruz."

Dodon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk bankalarının Moldova'da şubeler açması ricasında da bulundu.

PARTNERBaşka yerde göremezsiniz... Rusya'nın garip insanlarıBaşka yerde göremezsiniz... Rusya'nın garip insanları
Furkan Vakfı'na operasyonda yeni gelişme! 6 kişi hakkında tahliye kararıFurkan Vakfı'na operasyonda yeni gelişme! 6 kişi hakkında tahliye kararı
Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldıFatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Igor Dodon Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ortak basın toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

İlginizi Çekebilir

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı

Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahip Brunson'un İzmir'de görev yaptığı kilise satıldı!

Rahip Brunson'un İzmir'de görev yaptığı kilise satıldı!

Furkan Vakfı'na operasyonda yeni gelişme! 6 kişi hakkında tahliye kararı

Furkan Vakfı'na operasyonda yeni gelişme! 6 kişi hakkında tahliye kararı

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Suudi heyeti konsolosluk konutunda

Suudi heyeti konsolosluk konutunda

Fatih Altaylı'dan trafik polisine küfür! 'Onların şefini de, hepsini de...'

Fatih Altaylı'dan trafik polisine küfür! 'Onların şefini de, hepsini de...'

Vahşetin boyutu büyüyor! Cemal Kaşıkçı'nın parçalarını bulmak için polis hazırlanıyor

Vahşetin boyutu büyüyor! Cemal Kaşıkçı'nın parçalarını bulmak için polis hazırlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.