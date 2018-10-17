Erdoğan-Dodon ortak basın toplantısı

Dodon, Türkiye’nin Moldova’nın güneyindeki Gagauz'a (Gökoğuz Özerk Bölgesi) ilişkin sorunun çözüme kavuşturulduğu dönemlerde çok önemli bir rol oynadığını anlatarak, "Her alanda, özellikle de ekonomik alanda çok iyi ilişkiler içindeyiz. Geçen sene yaklaşık 400 milyon dolardan daha fazla bir ticaret hacmine ulaştık. Bu yıl yarım milyar, gelecek sene de bir milyar dolara ulaşmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Diplomatik ilişkilerin 26 yılını geride bırakan iki ülke arasında 60’tan fazla anlaşma imzalandığını söyleyen Dodon, ayrıca imzalanacak stratejik ortaklık anlaşması nedeniyle de bugünün kendileri için tarihi öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Moldova’da Türk sermayeli bin 300’den fazla şirket bulunduğunu ifade eden Dodon, Erdoğan ile Türkiye’nin bugüne kadar Moldova’da yaptığı yüzlerce milyon dolarlık yatırımları da konuştuklarını kaydetti. Dodon, bu yatırımların devam etmesine yönelik temennisini dile getirdi.

Türkiye’nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) projeleri veya farklı kanallarla ilişkilerin tesisinden bu yana 80 milyon dolardan büyük hacme sahip yardımlarda bulunduğunu aktaran Moldova Cumhurbaşkanı, bu çerçevede sadece bu yıl ülkelerine 20 milyon dolardan daha fazla yatırım gerçekleştirildiğini de vurguladı.

Dodon, Türkiye’nin Gagauz (Gökoğuz Özerk Bölgesi) ve Kişinev’de anne ve çocuk hastanesi ile Moldova’nın sembolü niteliğinde olan, darbe sonrası zarar gören Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın tamiri için de yardımlarda bulunduğunu dile getirdi.

Bu sarayın tekrar inşa edilmesi için kendisinden yardım talep ettiğinde Erdoğan'ın hemen karşılık verdiğini söyleyen Dodon, "Moldova'nın sembolü olan bir devlet binası, Türkiye'nin yardımıyla tekrar restore edildi. Bu Moldova'ya yapılan gerçek bir yardımdır." dedi.