Erdoğan-Dodon ortak basın toplantısı

KİŞİNEV/ Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, "Milli çıkarları gözeterek herkesle dostane ilişkiler kurma hususunda Türkiye bizim için örnek." dedi.
Dodon ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Dodon, Erdoğan’ın Türkiye'den Moldova'ya Cumhurbaşkanı seviyesinde 24 yıl aradan sonra yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Diplomatik ilişkilerin 26 yılını geride bırakan iki ülke arasında 60’tan fazla anlaşma imzalandığını söyleyen Dodon, ayrıca imzalanacak stratejik ortaklık anlaşması nedeniyle de bugünün kendileri için tarihi öneme sahip olduğunun altını çizdi.
- Ekonomik ilişkiler
Dodon, Türkiye’nin Moldova’nın güneyindeki Gagauz'a (Gökoğuz Özerk Bölgesi) ilişkin sorunun çözüme kavuşturulduğu dönemlerde çok önemli bir rol oynadığını anlatarak, "Her alanda, özellikle de ekonomik alanda çok iyi ilişkiler içindeyiz. Geçen sene yaklaşık 400 milyon dolardan daha fazla bir ticaret hacmine ulaştık. Bu yıl yarım milyar, gelecek sene de bir milyar dolara ulaşmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.
Moldova’da Türk sermayeli bin 300’den fazla şirket bulunduğunu ifade eden Dodon, Erdoğan ile Türkiye’nin bugüne kadar Moldova’da yaptığı yüzlerce milyon dolarlık yatırımları da konuştuklarını kaydetti. Dodon, bu yatırımların devam etmesine yönelik temennisini dile getirdi.
Türkiye’nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) projeleri veya farklı kanallarla ilişkilerin tesisinden bu yana 80 milyon dolardan büyük hacme sahip yardımlarda bulunduğunu aktaran Moldova Cumhurbaşkanı, bu çerçevede sadece bu yıl ülkelerine 20 milyon dolardan daha fazla yatırım gerçekleştirildiğini de vurguladı.
Dodon, Türkiye’nin Gagauz (Gökoğuz Özerk Bölgesi) ve Kişinev’de anne ve çocuk hastanesi ile Moldova’nın sembolü niteliğinde olan, darbe sonrası zarar gören Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın tamiri için de yardımlarda bulunduğunu dile getirdi.
Bu sarayın tekrar inşa edilmesi için kendisinden yardım talep ettiğinde Erdoğan'ın hemen karşılık verdiğini söyleyen Dodon, "Moldova'nın sembolü olan bir devlet binası, Türkiye'nin yardımıyla tekrar restore edildi. Bu Moldova'ya yapılan gerçek bir yardımdır." dedi.
- Uluslararası platformlarda iş birliği
Moldova'nın, Avrupa Konseyi, NATO ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı uluslararası platformlarda Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduğuna dikkati çeken Dodon, Moldova'nın diğer ülkelerle ilişkiler konusunda da Türkiye'yi örnek aldığını aktardı.
Dodon, şunları kaydetti:
"Milli çıkarları gözeterek herkesle dostane ilişkiler kurma hususunda Türkiye bizim için örnek. Hem doğuyla hem batıyla hem AB ile hem Rusya ile hem Türkiye ile herkesle iyi geçineceğiz ancak tıpkı sizin yapmış olduğunuz gibi masanın baş köşesine her zaman milli çıkarlarımızı koyacağız. Biz küçük bir ülkeyiz. Bu bizim için kolay olmayacak ancak sizin örneğinizle bunu başaracağımıza inanıyoruz. Sizin desteğinize güveniyoruz."
Dodon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk bankalarının Moldova'da şubeler açması ricasında da bulundu.
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