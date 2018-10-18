Erdoğan-Dodon-Vlah ortak basın toplantısı

KOMRAT (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Moldova'nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de soydaşlarımızın yanında duracağımızın altını çizdik. Ancak bizim görmek istediğimiz, Gagauzya'nın birlik beraberlik içinde Moldova ile omuz omuza kalkınma çabalarını sürdürebilmesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile İcra Komitesi binasında yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile dün çok verimli, ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptıklarını, Stratejik Konseyle ilgili anlaşma imzaladıklarını belirten Erdoğan, Moldova Başbakanı Pavel Filip ile ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından da 5 anlaşmaya imza konduğunu anlattı.

Erdoğan, Moldova ziyaretinin ikinci önemli bölümünü Komrat'ın oluşturduğuna işaret ederek,16 yıllık Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı buraya hasretinin olduğunu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah ve soydaşlarla hasbihal edeceklerini söyledi.