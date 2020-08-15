Erdoğan: Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı korumaya odaklandık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin her alandaki hak ve çıkarlarını dünyanın her yerinde, en ileri seviyede elde etmeye odaklandık." dedi.

Rize'de toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Tartışmaları kendi mecrasından çıkarıp, ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde takoz haline getirmeye çalışanlara göz yumamayız". Kendi ajandalarını, zihin dünyalarındaki hesaplaşmaları bizim üzerimizden görmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

'Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı korumaya odaklandık'

"Biz şu an salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık, ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık." diyen Cumhurbaşkanı "şu anda Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarını sonuna kadar korumaya odaklandıklarını" belirtti.

"Suriye'de, Kuzey Irak'ta terör örgütlerinin önünü kesmeye odaklandık. Ülkemizin her alandaki hak ve çıkarlarını dünyanın her yerinde en ileri seviyede elde etmeye odaklandık." diyen Erdoğan "Türkiye'nin gerçek sorunları ve gündemi budur. Bunun dışındaki tartışmalar kiminin bilerek, kiminin bilmeyerek içine düştüğü birer tuzaktan ibarettir. Bir yerde sorun varsa ona çözüm aramak boynumuzun borcudur." diye konuştu.

