ERDOĞAN: DOĞU AKDENİZ'DEKİ DOĞAL KAYNAKLARIN GASP EDİLMESİNE YÖNELİK GİRİŞİMLERİ KABUL ETMEYECEĞİZ. 

"ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, hele hele toprağında gözümüz yoktur. Biz sadece ülkemizin ve kardeşlerimizin haklarını koruyoruz. Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar. Suriye'deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız. Sabırlı ve uzun bir çalışmanın, alın terinin, farklı alanlardaki birikimlerin bir araya gelmesinin büyük bir ürünü korvetlerimiz hizmete girdikçe sözümüz denizlerde daha derin yankılar yapmaktadır. Çünkü bizim bu gemilerimiz sadece bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir" dedi. Erdoğan, ilk kaynak töreni yapılan ve serisinin dördüncü denizaltısı olacak Aydınreis için ise “Denizlerdeki gücün sembollerinden bir olacak" diye konuştu.

“HAMDOLSUN BİZ DAHA MAKUL BÜTÇE VE SÜRELERLE ULAŞIYORUZ"

Erdoğan, "Biz kendi gücümüze, kendi imkanlarımıza, kendi kabiliyetlerimize güvendikçe kaynaklarımızı dışarı aktarmak yerine, içerdeki girişimcilerimizi destekledikçe Allah da yaptığımız işlerin bereketini veriyor. Başka ülkelerin çok büyük bütçelerle ve çok uzun yıllarda elde ettikleri neticelerin daha iyisine hamdolsun biz daha makul bütçe ve sürelerle ulaşıyoruz" şeklinde konuştu.

SAVUNMA SANAYİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli tasarım geliştirme, üretim faaliyetleri konusunda gösterilen hassasiyetler sayesinde Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden yüzde 35'lere kadar indirdiğini belirterek, “Ortaya çıkarılan her ürün, Türkiye ile birlikte dost ve kardeş devletlerden başlayarak dünyadaki pek çok ülkenin de ilgi alanına girdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah bu alanda her geçen yıl hem kendi ihtiyacımızı karşılamada hem ihracat konusunda daha ileri konumlara ulaşacağız. Teknolojik ilerlemenin kuluçkası, lokomotifi olan savunma sanayini ne kadar geliştirirsek diğer alanlarda da o derece ileri gideceğimiz açıktır. Bağımsızlığımızı güvence altına almamızın yanında bize küresel düzeyde rekabet avantajı sağlayacak bu alanı, önümüzdeki dönemde daha fazla destekleyeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, "İstiklalimiz ve istikbalimiz için gece gündüz çalışan güvenlik görevlilerimize, emniyet güçlerimize Rabbimden başarılar diliyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş olan şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Burgazada Korvetimizin ülkemize, ordumuza, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza, bu gemide görev yapacak tüm personelimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.