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Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların gasp edilmesine yönelik girişimleri kabul etmeyeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 16:35 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada korveti Deniz Kuvvetleri'ne teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynak törenine katıldı.  İstanbul Tershane Komutanlığı'nda düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada korveti Deniz Kuvvetleri'ne teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynak törenine katıldı.
İstanbul Tershane Komutanlığı'nda düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törendeki konuşmasında Burgazada korvetinin hayırlı olmasını diledi.

"ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, hele hele toprağında gözümüz yoktur. Biz sadece ülkemizin ve kardeşlerimizin haklarını koruyoruz. Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar. Suriye'deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız. Sabırlı ve uzun bir çalışmanın, alın terinin, farklı alanlardaki birikimlerin bir araya gelmesinin büyük bir ürünü korvetlerimiz hizmete girdikçe sözümüz denizlerde daha derin yankılar yapmaktadır. Çünkü bizim bu gemilerimiz sadece bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir" dedi.
Erdoğan, ilk kaynak töreni yapılan ve serisinin dördüncü denizaltısı olacak Aydınreis için ise “Denizlerdeki gücün sembollerinden bir olacak" diye konuştu.

“HAMDOLSUN BİZ DAHA MAKUL BÜTÇE VE SÜRELERLE ULAŞIYORUZ"
Erdoğan, "Biz kendi gücümüze, kendi imkanlarımıza, kendi kabiliyetlerimize güvendikçe kaynaklarımızı dışarı aktarmak yerine, içerdeki girişimcilerimizi destekledikçe Allah da yaptığımız işlerin bereketini veriyor. Başka ülkelerin çok büyük bütçelerle ve çok uzun yıllarda elde ettikleri neticelerin daha iyisine hamdolsun biz daha makul bütçe ve sürelerle ulaşıyoruz" şeklinde konuştu.

SAVUNMA SANAYİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli tasarım geliştirme, üretim faaliyetleri konusunda gösterilen hassasiyetler sayesinde Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden yüzde 35'lere kadar indirdiğini belirterek, “Ortaya çıkarılan her ürün, Türkiye ile birlikte dost ve kardeş devletlerden başlayarak dünyadaki pek çok ülkenin de ilgi alanına girdi" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah bu alanda her geçen yıl hem kendi ihtiyacımızı karşılamada hem ihracat konusunda daha ileri konumlara ulaşacağız. Teknolojik ilerlemenin kuluçkası, lokomotifi olan savunma sanayini ne kadar geliştirirsek diğer alanlarda da o derece ileri gideceğimiz açıktır. Bağımsızlığımızı güvence altına almamızın yanında bize küresel düzeyde rekabet avantajı sağlayacak bu alanı, önümüzdeki dönemde daha fazla destekleyeceğiz" diye konuştu.
Erdoğan, "İstiklalimiz ve istikbalimiz için gece gündüz çalışan güvenlik görevlilerimize, emniyet güçlerimize Rabbimden başarılar diliyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş olan şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Burgazada Korvetimizin ülkemize, ordumuza, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza, bu gemide görev yapacak tüm personelimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

İLK KAYNAK CUMHURBAŞKANINDAN
Erdoğan'ın konuşmasının ardından, teslim töreni yapıldı. Erdoğan, Burgazada korvetinin komutanı Yarbay Cenk Taşlı'ya izin belgesini teslim etti.
Yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Burgazada korvetinin içini gezdi.

BURGAZADA KORVETİ
MİLGEM Projesi kapsamında daha önce hizmete giren TCG Heybeliada ve TCG Büyükada'nın ardından üçüncü korvet olacak TCG Burgazada, 99.5 metre boya, 14.4 metre genişliğe ve 2 bin 400 ton ağırlığa sahip. Modern teknoloji ve silah sistemleriyle donatılan TCG Burgazada, intikal süratiyle ikmal ve yakıt desteksiz 3 bin 500 deniz mili seyir menziline sahip olarak 10 gün denizde kalma kabiliyetine sahip. 10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip korvetin, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol görevlerine yönelik imkan ve kabiliyeti bulunuyor.

KINALIADA 9 AY ERKEN TESLİM EDİLECEK
İstanbul Tershane Komutanlığı'nda yapımı süren MİLGEM Projesi'nin dördüncü gemisi TCG Kınalıada'nın ise 2019 Eylül'de, planlanandan 9 ay önce teslim edilmesi öngörülüyor.
(FOTOĞRAF)

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